ЦРПТ и маркетплейсы разработали «дорожную карту» для контроля за маркировкой БАД

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и крупнейшие маркетплейсы разработали «дорожную карту» для контроля за маркировкой БАД. Этот шаг позволит онлайн-площадкам начать контролировать оборот маркированной продукции до вступления в силу закона о платформенной экономике, который заработает в октябре 2026 года. Документ находится на стадии подписания. Об этом сообщил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов на пресс-завтраке «Качество БАД 2.0. Что изменится на рынке в свете законодательных инициатив 2025 года», сообщает корреспондент «ФВ».

По словам Реваза Юсупова, в сфере маркировки БАД остаются два ключевых направления для межведомственной работы: регулирование маркетплейсов и гармонизация требований в рамках ЕАЭС.

Согласно данным ЦРПТ, за два года с начала обязательной маркировки доля нелегального рынка БАД снизилась с 22 до 5%. Количество легальных производителей увеличилось почти в три раза, а легальных импортеров — почти в 12 раз. «Ни 50, ни 100% пытаются обойти закон, а отдельные проценты, но пытаются», — заметил спикер.

Он пояснил, что механизмы контроля, заложенные в «дорожную карту», технически просты, но эффективны и позволят отсекать до 80% нелегальной продукции.

«На первом этапе надо проверять: если это БАД, является ли компания-продавец участником системы маркировки. Для этого создана система автоматической проверки, которая позволяет отслеживать участие продавца в системе маркировки и наличие у него на балансе промаркированных БАД для продажи. На следующем этапе проверяются коды маркировки по документам или физически — на складах», — объяснил Реваз Юсупов.

Спикер подчеркнул, что считает уязвимой парадигму, согласно которой маркетплейс является лишь «витриной» и не несет ответственности за товар.

«С точки зрения потребителя нет разницы между покупкой в магазине и онлайн — он в равной степени должен быть уверен в безопасности и легальности продукта», — сказал эксперт.

До вступления закона о платформенной экономике в силу ЦРПТ и маркетплейсы будут реализовывать следующие проверки: участие продавца в системе маркировки, наличие у него маркированной продукции на балансе, легальность кодов маркировки на упаковке.

Что касается очных проверок, Реваз Юсупов сообщил, что ежемесячно автоматически на основе данных государственных систем оцениваются все производители. Компании с высокими рисками попадают в список для очной проверки Роспотребнадзора.

Результаты проверок и статистика нарушений

По результатам недавних проверок из 2,3 тыс. производителей БАД были выбраны 32 компании с подозрительным поведением. Наличие производства подтвердили лишь шесть из них — 81% оказались «фантомами», что составляет около 1% от общего числа производителей.

По данным ЦРПТ, в 2025 году было остановлено 27 млн упак. нелегальных БАД. Главные причины блокировок: признаки фальсификата (повторные продажи) — 13,8 млн упак.; подозрение на контрафакт (без ввода в оборот и без нанесения кода) — почти 10 млн упак. В октябре число выявленных попыток продажи БАД с признаками контрафакта сократилось в пять раз по сравнению с октябрем прошлого года (со 153 тыс. до 30 тыс.). За тот же период количество попыток продаж товаров с признаками фальсификата сократилось в 30 раз (с 457 тыс. до 15,5 тыс.).

Следующим этапом станет интеграция с реестрами ЕАЭС. «Мы работаем над привязкой разрешительных документов к каждой единице товара. Это позволит блокировать продукцию, не соответствующую требованиям, в том числе из стран ЕАЭС», — пояснил Реваз Юсупов.

Проблему трансграничных поставок проиллюстрировал генеральный директор Solgar в России и СНГ Хакан Эртюрк. Он подтвердил, что основной канал поставок не соответствующей требованиям продукции трансграничный, когда через ИП и непонятные компании на маркетплейсы попадали БАД с завышенными дозировками, которые не разрешены к регистрации в России.

В ЦРПТ подсчитали экономический эффект маркировки. По данным пресс-службы компании, маркировка принесла бюджету страны 1,2 трлн руб., из них 2,7 млрд руб. — доход от оборота БАД. Рентабельность производителей БАД выросла с 25% до старта маркировки до 37% к 2024 году. Выручка легальных производителей БАД выросла с 32 млрд руб. (по данным Росстата) в 2022 году до 61 млрд руб. в 2024 году, то есть на 60% в реальном выражении.