«АСНА» решила конкурировать с федеральными аптечными сетями

О том, что «АСНА» поставила цель войти в TOP5 российских аптечных сетей, рассказал генеральный директор группы компаний Александр Шишкин, выступая на Дискуссионном клубе в Пятигорске, передает корреспондент «ФВ».

«Генеральная линия — мы идем в высшую лигу, то есть категорию аптечных сетей, — пояснил он. — Консолидация неизбежна. Если ты не можешь ее изменить, то нужно в ней участвовать. Мы будем участвовать в той консолидации, которая сейчас идет, активным образом и намерены войти в пятерку крупнейших аптечных сетей».

Александр Шишкин привел в пример компанию «Ирис», которая сумела попасть в TOP10 аптечных сетей, не будучи аптечной сетью.

«Когда я узнавал, почему так получилось, выяснилось, что «Ирис» — не ассоциация. А если не ассоциация, значит, видимо, аптечная сеть. Следуя такой логике, для нас открываются большие возможности в этой части», — сказал он.

Руководитель группы компаний напомнил, что «АСНА» выходит к производителям в двух сущностях — как маркетинговое объединение и партнерская аптечная сеть.

«Мы создали «дорожную карту» для рынка нефедеральных сетей — как выйти в высшую лигу через маркетинговое объединение, использование инструментов. Я понимаю, что маркетинговое объединение звучит уже как синоним антиэффективности. Все эти годы мы старались повысить эффективность — что-то получилось, что-то нет, мы не успевали за тем уровнем консолидации, который демонстрирует рынок», — рассказал Александр Шишкин.

По его словам, усиливающаяся консолидация приводит к тому, что производители инвестируют в федеральные сети значительно больше, чем в остальных участников рынка.

«Для федеральных сетей это по сути сверхдоходы. По моим подсчетам, ¾ их дохода — это бэк-маржа. На эти средства игроки из TOP5 проводят сделки M&A, органически растут, приходят к производителю и говорят «мы стали больше, нам нужно больше денег». Им дают больше, разрыв растет», — объяснил свое видение ситуации на рынке Александр Шишкин.

Он считает, что в результате федеральные сети придут к тупику в доходности, когда их рост замедлится.

«Тогда снижение доходности ударит по федеральным сетям, у которых это все забюджетировано. И мы хотим столкнуться с ними на встречных курсах», — резюмировал Александр Шишкин.