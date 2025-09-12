AbbVie продлила патентную защиту флагманского препарата «Ранвэк» до 2037 года

AbbVie заключила мировые соглашения со всеми производителями, которые планировали выпустить дженерики ее препарата от атопического дерматита «Ранвэк» (упадацитиниб), сохранив тем самым монополию на американском рынке до апреля 2037 года. Об этом говорится в документах, поданных фармацевтическим гигантом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Договоренности достигнуты с компаниями Sandoz, Hetero Labs, Aurobindo Pharma, Intas Pharmaceuticals и Sun Pharmaceuticals, которые подали заявки на регистрацию своих продуктов в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Урегулирование завершило судебный процесс, который AbbVie инициировала в конце 2023 года, обвинив эти компании в нарушении десятков патентов.

Основной американский патент «Ранвэка» истекает в 2033 году, но множество других, которые обеспечивают защиту действуют до 2038-го. Интеллектуальные права на «Скайризи» (рисанкизумаб) — еще один бестселлер AbbVie — тоже заканчиваются в 2033 году.

О «Ранвэке»

Он блокирует JAK1 (янус-киназа-1) — фермент, передающий сигналы внутри клеток, чрезмерная активность которого может вызывать воспалительные реакции и приводить к развитию различных аутоимунных заболеваний. За последние шесть лет препарат получил девять показаний от FDA:

ревматоидный артрит — одобрение в 2019 году;

псориатический артрит — в 2020-м;

атопический дерматит, язвенный колит, анкилозирующий спондилит — в 2022-м;

болезнь Крона (первое пероральное средство от этой патологии), аксиальный спондилоартрит — в 2023-м;

юношеский артрит — в 2024-м;

гигантоклеточный артериит — в 2025-м.

В прошлом месяце появились результаты III фазы клинических испытаний, благодаря которым флагман AbbVie может получить десятое показание. Данные показали, что он почти полностью вылечил облысение у половины участников. Компания также изучает его эффективность при витилиго, гнойном гидрадените и системной красной волчанке.

«Ранвэк» занимает второе место по объему продаж в портфеле AbbVie, уступая лишь «Скайризи». За 2024 год он принес почти 6 млрд долл. (свыше 10% общей выручки), а за первую половину 2025 года — 3,8 млрд долл. (+48% от года к году), при этом на американский рынок пришлось 2,7 млрд долл.

По оценкам производителя, расширение списка показаний увеличит годовые доходы от «Ранвэка» еще на 2 млрд долл. Эксперты William Blair имеют еще более оптимистичные прогнозы — до 19 млрд долл.

AbbVie рассчитывает, что в 2027 году «Ранвэк» и «Скайризи» заработают ей вместе 31 млрд долл. Оба медикамента стали спасательным кругом для AbbVie после потери патента на «Хумиру» (адалимумаб) — некогда самое продаваемое лекарство планеты. В 2022 году он принес корпорации 21,6 млрд долл., но в 2024-м этот показатель упал до 9 млрд долл. под натиском конкуренции с биоаналогами, которые появились на рынке годом ранее.