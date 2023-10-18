Акциз на спирт предложили увязать с субсидиями производителям лекарств

Минфин и Минздрав планируют завершить работу над установлением акциза на медицинский спирт в течение ближайшего месяца. Необходимые изменения будут внесены в Налоговый кодекс, если ведомства найдут варианты субсидирования производителей социально значимых лекарств, в состав которых входит этанол. Об этом рассказал в Госдуме замглавы Минфина Алексей Сазанов. По его словам, нужно не допустить из-за таких изменений повышения цен на социально значимые препараты.

«Если ввести акциз на медицинский спирт, то независимо от того, кто будет его использовать, производитель при приобретении медицинского спирта будет уплачивать акциз, который составит 600 рублей, даже более 600 рублей на 1 литр», — отметил Сазанов (цитата по ТАСС).

В начале октября глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство согласно обложить акцизом весь этанол, который производится в стране. У ведомства нет разногласий по этому вопросу с Минздравом. Но при этом, по мнению Минфина, такая мера не должна привести к росту цен на лекарственные средства со спиртовой основой. Министр добавил, что вопрос сейчас состоит в том, как и кому компенсировать убытки от введения акциза. Решение подготовят в нынешнем году.

По словам гендиректора Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, предложение министра финансов по поводу введения акцизов на весь спирт приведет к росту цен на эти препараты и, соответственно, к дополнительным расходам государства и граждан.

В свою очередь замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева на форуме «Антиконтрафакт — 2023» отметила, что считает преждевременным введение акциза на этанол. По мнению ведомства, это может привести к росту стоимости лекарственных средств на его основе. Подход к этому должен быть взвешенным, а решения — продуманными, добавила Приезжева.