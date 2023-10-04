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Минфин согласился облагать...

Минфин согласился облагать акцизом производящийся в стране этанол

04.10.2023
12:09
Артем Косенок
Елена Калиновская
В Минфине согласились обложить акцизом весь этанол, который производится в стране. Но при этом, по мнению ведомства, такая мера не должна привести к росту цен на лекарственные средства со спиртовой основой.
Фото: azerbaijan_stockers/ru.freepik.com

Минфин согласен облагать акцизом весь производящийся в России этанол. У ведомства нет разногласий по этому вопросу с Минздравом. Однако в министерстве считают, что это не должно привести к росту цен на препараты со спиртовой основой. Об этом заявил на правительственном часе в Совете Федерации глава Минфина Антон Силуанов, комментируя предложение сенаторов облагать акцизом этанол, предусмотрев субсидии для спирта, используемого в медучреждениях.

«Здесь вопрос только в следующем: акцизы на спирт мы соберем, но нужно сделать так, чтобы медицинские изделия, в первую очередь такие, которые наши граждане потребляют — «Корвалол», например, — чтобы они не подорожали. Чтобы мы могли точечно дать субсидии и чтобы люди не почувствовали изменения цен на медицинские изделия, которые используют спиртовую основу», — отметил Силуанов (цитата по «Прайм»).

Министр добавил, что вопрос сейчас состоит в том, как компенсировать и кому. Решение подготовят в нынешнем году.

По словам гендиректора Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, предложение министра финансов по поводу введения акцизов на весь спирт приведет к росту цен на эти препараты и, соответственно, к дополнительным расходам государства и граждан.

«Траты государства окажутся серьезнее тех денег, которые придут от акцизов, а помимо этого создадут огромные проблемы как бизнесу, так и пациентам. Поэтому к этому вопросу надо подходить очень взвешенно, продуманно и разумно, чтобы помнить святое правило медиков: «Не навреди». Боюсь, что невыделение спиртосодержащих препаратов из общего списка продукции спиртосодержащей и просто спиртовой будет серьезной ошибкой, которую лучше не допускать», — добавил Дмитриев.

В мае 2022 года комитет Госдумы по экономической политике попросил Минфин пересмотреть нулевую ставку акциза на этанол для фармацевтики. Депутаты полагают, что рост производства может свидетельствовать об уклонении от уплаты акцизов.

В июле этого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести акциз на весь этиловый спирт, который производится в том числе для нужд медицинской и парфюмерно-косметической отраслей. Также в верхней палате парламента выступают с инициативой денатурировать метанол для борьбы с суррогатным алкоголем.

Позднее производители предупредили о росте цен на лекарства в случае принятия такого предложения. По их мнению, существующих мер достаточно для контроля спиртосодержащих препаратов.

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