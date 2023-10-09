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В Минпромторге считают...

В Минпромторге считают преждевременным вводить акциз на этанол

09.10.2023
10:08
Артем Косенок
В Минпромторге заявили, что считают преждевременным введение акциза на этанол. По мнению ведомства, это может привести к росту стоимости лекарственных средств на его основе.
Фото: 123rf.com

Введение акциза на этиловый спирт (этанол) преждевременно и может вызвать рост стоимости лекарств, а также снизить их доступность для пациентов. Об этом сообщила на форуме «Антиконтрафакт — 2023» замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева.

«Концептуально мы за то, чтобы у нас все бреши для использования неучтенного спирта, для производства нелегальной продукции, были закрыты. Но мы о чем говорим, подход должен быть очень взвешенным и решения должны быть очень продуманными. И мы давали свою позицию о том, что мы реально считаем, что внедрять акциз преждевременно до того, как будут, во-первых, проработаны все сопутствующие этому решению вещи, и до того, как у нас появятся результаты уже принятых решений», — заявила Приезжева (цитата по ТАСС).

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в ведомстве согласны облагать акцизом весь производящийся в России этанол. У министерства нет разногласий по этому вопросу с Минздравом. Однако в Минфине считают, что это не должно привести к росту цен на препараты со спиртовой основой. Министр добавил, что вопрос сейчас состоит в том, как и кому компенсировать убытки от введения акциза. Решение подготовят в нынешнем году.

По словам гендиректора Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, предложение министра финансов по поводу введения акцизов на весь спирт приведет к росту цен на эти препараты и, соответственно, к дополнительным расходам государства и граждан.

В июле этого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести акциз на весь этиловый спирт, который производится в том числе для нужд медицинской и парфюмерно-косметической отраслей. Также в верхней палате парламента выступают с инициативой денатурировать метанол для борьбы с суррогатным алкоголем. Позднее производители предупредили о росте цен на лекарства в случае принятия такого предложения. По их мнению, существующих мер достаточно для контроля спиртосодержащих препаратов.

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