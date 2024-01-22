Активы «Биотэка» могут перейти к новым собственникам

«Фармстандарт» в начале января 2024 года подал иск в Арбитражный суд Пензенской области к «Интермедфарму», принадлежащему Евгении Шпигель — супруге основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля. На это первым обратил внимание «Коммерсантъ». Соответствующая информация содержится в электронной картотеке суда.

Соответчиком по иску выступает главный бухгалтер «Биотэка» Ирина Фофонова. «Фармстандарт» требует обратить взыскание на акции пензенской сети аптек «Фармация». «Интермедфарму», согласно списку аффилированных лиц, принадлежит 73,6% аптечной сети, еще 11,44% — напрямую супруге Шпигеля. Иск пока оставлен судом без движения до 8 февраля. В «Фармстандарте» и «Фармации» на запрос издания не ответили, связаться с «Интермедфармом» и Фофоновой не удалось.

Следствие обвиняет Шпигеля и его жену в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области. Бизнесмен был арестован в 2021 году. В апреле 2023 года стало известно о завершении расследования дела, в ноябре того же года Генпрокуратура запросила для Шпигеля 12 лет строгого режима.

Сегодня, 22 января, суд перенес оглашение приговора по делу Бориса Шпигеля на 25 января. Причину переноса судья не пояснил, сообщила «ФВ» адвокат Шпигеля Зарина Фарниева.

«Биотэк» заложил акции «Фармации» «Фармстандарту» в качестве обеспечения по договорам поставки и агентского договора, следует из материалов арбитражных дел. Компания задолжала «Фармстандарту» 613 млн руб. — с такой суммой предприятие пытается включиться в реестр кредиторов должника. В июне 2023 года «Фармстандарт» также пытался через суд наложить арест на недвижимость «Фармации» и добиться запрета на сделки с объектами аптечной сети, но суд отказал компании в этом требовании.

С декабря 2022 года Арбитражный суд Пензенской области также рассматривает заявление банка «Санкт-Петербург» о банкротстве сети «Фармация». В марте 2023 года процедура наблюдения введена в «Биотэке».

По словам руководителя практики технологий, медиа и телекоммуникаций и антимонопольного регулирования Tomashevskaya & Partners Вадима Кузьмина, если на момент рассмотрения искового заявления пакеты «Фармации» будут включены в конкурсную массу, то иск «Фармстандарта» об истребовании акций аптечной сети, скорее всего, будет оставлен без рассмотрения. Но если в отношении должника будет введено наблюдение, то у «Фармстандарта» как залогового кредитора есть шансы получить преимущественное право удовлетворения своих требований.

Еще один актив «Биотэка» — завод «Марбиофарм» в Марий Эл также оказался в центре судебной тяжбы. После проблем с бизнесом это предприятие, а также другие активы «Биотэка» были переданы в управление владельцу сети «Аптечные традиции» Дмитрию Руцкому. В октябре полномочия по управлению активами перешли Игорю Мироненкову.

Руцкой, комментируя «ФВ» исковые требования, назвал логичным шаг «Фармстандарта». «Акции были в залоге у ФСТ, обратить на них взыскание было необходимо, — говорит он. — С учетом претензии со стороны прокуратуры судебное взыскание долга — единственный вариант. Ясность по группе компаний «Биотэк» будет только после вынесения приговора бенефициарам». Руцкой добавил, что сумма штрафов по «Фармации» может составить до 1 млрд руб. При том что стоимость активов аптечной сети, по предварительной оценке, не превышает 600 млн руб.

В октябре 2023 года проведена допэмиссия почти 7 млн акций завода — теперь ее пытаются признать недействительной в суде конкурсные управляющие одной из структур «Биотэка» и Евгения Шпигель.