Александр Хинштейн анонсировал жесткое разбирательство по работе «Курской фармации»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн анонсировал жесткое разбирательство по вопросу работы сети аптек «Курская фармация», об этом он заявил в своем telegram-канале по итогам заседания областного правительства.

Проверить деятельности региональной аптечной сети из-за массовых жалоб местных жителей на лекобеспечение Александр Хинштейн поручил еще в августе, отчитаться о результатах проверки должны были в сентябре. В ходе заседания сообщается, что ответственные региональные ведомства — Минздрав, Министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО) и Министерство финансов (Минфин) — доклад не подготовили.

«Ревизия, однако, до сих пор не начата. При этом заинтересованности Минздрава разобраться в этой проблеме не вижу. Будем жестко разбираться в причинах», — заключил губернатор.

Врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная на заседании заявила, что у ее ведомства нет компетенций по проверке «Курской фармации», и ревизию должны осуществлять другие ведомства. С этим не согласилась врио министра финансов региона Елена Каськова. Она сообщила, что из года в год «Курская фармация» получает бюджетные средства и именно Министерство здравоохранения готовит обоснования этих бюджетных средств.

«На сегодня ревизия не проводится, потому что представитель Министерства здравоохранения, который является руководителем ревизионной группы, очевидно, имея непонимание и нежелание проводить эту ревизию, препятствует проведению ревизионной деятельности», — поделилась Елена Каськова.

Губернатор Хинштейн подчеркнул, что именно Минздрав как профильное ведомство должен быть наиболее заинтересован в наведении порядка в своей отрасли и выяснении всех обстоятельств.

«Вместо того чтобы разбираться в ситуации, искать причины и пути решения, вы уходите в какие-то бюрократические объяснения. Меня это категорически не устраивает», — заявил Александр Хинштейн.

В декабре 2024 года глава Курской области посетил одну из городских аптек и остался недоволен обслуживанием. Он совершил визит туда после обращений местных жителей с жалобами на отсутствие в аптеках региона лекарств для льготников. Александр Хинштейн заявил, что в регионе предстоит не только перестроить систему обеспечения льготников лекарствами, но и изменить отношение к людям.

В апреле 2025 года Александр Хинштейн предложил вносить недобросовестных поставщиков лекарств в специальный реестр. Инициатива прозвучала на заседании правительства региона. На тот момент в регионе находились в дефектуре семь препаратов.