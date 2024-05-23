Александр Жестков назвал избыточной норму о запрете рекламы БАД

Исполнительный директор Союза производителей БАД Александр Жестков считает инициативу о запрете рекламы БАД избыточной. «Количество нарушений в сфере рекламы биодобавок минимально. Рекламодатели и рекламораспространители четко следуют требованиям действующего законодательства и сложившейся практике. То же касается блогеров. Размещение рекламы обязательно маркируется, что позволяет и так контролировать рекламные сообщения. Таким образом предлагаемая норма представляется избыточной», — заявил «ФВ» Жестков.

В ноябре 2023 года ФАС подготовила проект документа, который предполагает запрет на размещение блогерами рекламы лекарств, медицинской техники, БАД и пищевых добавок.

Ранее АРФП выступила против полного запрета на рекламу блогерами лекарств в интернете, соответствующее письмо направлено в ФАС. Заявители считают, что нововведения ограничат права граждан на получение достоверной информации о возможностях ответственного самолечения.

Это не первая попытка ограничить рекламу блогерами лекарств. В январе 2021 года Госдума отклонила внесенный законопроект, который предполагал запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио. В январе 2023 года депутаты от ЛДПР предложили доработать законопроект о запрете рекламы лекарств и вновь внести его на рассмотрение Госдумы. В июне прошлого года вопрос обсудили на первой Конференции по вопросам ответственного самолечения и его влияния на качество жизни пациентов, организованной Всероссийским союзом пациентов. Участники встречи выразили мнение, что блогеров необходимо привлекать к ответственности за продвижение лекарственных препаратов в социальных сетях.