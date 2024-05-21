АРФП выступила против запрета на рекламу блогерами лекарств в интернете

Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заявление против запрета на рекламу блогерами лекарств в интернете. Запрещать рекламу, которая не противоречит нормам этики и морали, а также соответствует всем требованиям законодательства о рекламе, нецелесообразно, сообщили в пресс-службе АРФП.

Участники заседания Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике стран — участниц СНГ в ноябре 2023 года выработали решение о формировании единых принципов добросовестного поведения блогеров и инфлюенсеров, которые размещают рекламу в интернете. Проект документа подготовила ФАС, он предполагает запрет на размещение блогерами рекламы лекарств, медицинской техники, БАД и пищевых добавок.

Представители АРФП убеждены, что существующая нормативная база полностью соответствует всем рекомендациям ВОЗ и международным актам, регулирующим оборот лекарств. Закон о маркировке рекламы позволяет отличить рекламу от другого контента, а фармбизнес строго соблюдает законы. По мнению АРФП, нововведения ограничат права граждан на получение достоверной информации о возможностях ответственного самолечения.

Как сообщил «ФВ» генеральный директор компании «Иннофарма», член РАФМ Юрий Уляшев, фарма надлежащим образом исполняет закон о рекламе, в то время как другие рынки, менее зарегулированные, делают это не всегда. По его словам, ежегодно на коммуникацию между фармпроизводителем и конечным потребителем тратится около 60 млрд руб., 20% из которых приходятся на интернет.

«Блогеры от этого общего пирога получают примерно 5% — где-то 3 млрд руб. Это значимая цифра, позволяющая растить качество наших блогеров, чтобы в будущем у нас были инфлюенсеры с большой аудиторией, которые станут значимым каналом между брендом и конечным потребителем. Сейчас блогеры в основном сидят на наших социальных платформах, поэтому реклама помогает качественно развивать этот рынок», — заключил Уляшев.

Это не первая попытка ограничить рекламу блогерами лекарств. В январе 2021 года Госдума отклонила внесенный законопроект, который предполагал запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио. В январе 2023 года депутаты от ЛДПР предложили доработать законопроект о запрете рекламы лекарств и вновь внести его на рассмотрение Госдумы. В июне прошлого года вопрос обсудили на первой Конференции по вопросам ответственного самолечения и его влияния на качество жизни пациентов, организованной Всероссийским союзом пациентов. Участники встречи выразили мнение, что блогеров необходимо привлекать к ответственности за продвижение лекарственных препаратов в социальных сетях.