Альянс фармассоциаций сообщил о сложностях с аккредитацией опытных провизоров

В чем заключается проблема

Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова направила письмо (есть в распоряжении «ФВ») на имя руководителя Федерального аккредитационного центра (ФАЦ) Анны Клиновской, в котором сообщила об оттоке фармспециалистов со стажем работы 25 и более лет из аптек.

Несмотря на большой стаж работы в аптечных организациях и широкие компетенции, такие работники часто получают отказ в аккредитации. Наиболее распространенные среди причин отказов:

н еточности при оформлении документов или их некомплектность;

н есоответствие специалиста квалификационным требованиям и профессиональным стандартам (несоответствие занимаемой должности и специальности, отсутствие документов об окончании интернатуры, ординатуры, курсов проф ессиональной переподготовки; перерыв в стаже по заявленной специальности более пяти лет);

н есоответствие указанной специальности номенклатуре должностей .

По мнению Виктории Пресняковой, последние две причины зачастую необоснованы.

«Центральная аккредитационная комиссия проверяет соответствие количества набранных специалистом образовательных кредитов (баллов) по соответствующей специальности за последние пять лет и оценивает, соответствует ли он квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. При этом проверяются не только текущая должность, но и все предыдущие — за весь стаж работы, а не только за последние пять лет, что было бы логичным с учетом прохождения аккредитации один раз в пять лет. Считаем такой подход к оценке документов неправильным, поскольку специалист не несет ответственность за записи в трудовой книжке, в том числе ошибочные, совершенные кадровой службой или руководителем организации», — сказано в письме.

Почему начались проблемы

«Всплыть» может даже давняя ошибка, которая не зависит от специалиста и зачастую не может быть устранена: такая, как неверно внесенная запись в трудовой книжке многолетней давности. И если должность была указана не в соответствии с нормативными актами, действовавшими на тот период, велик риск не пройти аккредитацию, добавляет глава Альянса.

До 2002 года специалист со средним фармацевтическим образованием мог занимать любую должность среднего фармацевтического персонала, а также быть руководителем. В этот период еще действовал приказ Минздрава СССР № 990 от 21.10.1974 «Об утверждении Перечня высших и средних специальных учебных заведений, подготовка и полученные звания в которых дают право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью» (в редакции приказа Минздрава СССР № 418 от 13.07.1989). В нормативном акте не было требований по соответствию полученной работником специальности занимаемой им должности.

Вопрос соответствия должностей и специальностей для фармацевтических специалистов с высшим образованием встал в 2009 году, когда вступил в силу приказ Минздравсоцразвития № 415н от 07.07.2009 «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения».

Должности специалистов со средним образованием взяли под контроль с 2016 года с вступлением в силу приказа Минздрава России № 83н от 10.02.2016 «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Только с этого момента записи в трудовых книжках должны были вестись строго в соответствии с законодательством, регулирующим фармацевтическую деятельность.

В отрасли, и так характеризующейся стойким дефицитом кадром (25—30%), наметился ощутимый отток специалистов — профессионалов, которые месяцами не могут пройти аккредитацию, добавила Виктория Преснякова.

Она попросила ФАЦ снизить формализм при изучении поданных такими специалистами документов на аккредитацию, в частности записей в трудовых книжках.

«Считаем целесообразным и достаточным принимать во внимание наличие у таких специалистов соответствующего образования и стажа, а также соответствие специальности в удостоверении о повышении квалификации, записи в ФРМР и записи в трудовой книжке по последнему месту работы, а также соответствие содержания портфолио и отчета данным записям и удостоверению», — резюмировала Виктория Преснякова.