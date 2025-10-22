Бадма Башанкаев обратился в Минздрав РФ из-за сложностей с аккредитацией фармспециалистов

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев направил письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко в связи с проблемой массового отказа в прохождении периодической аккредитации в 2025 году, документ опубликован в telegram-канале депутата.

Бадма Башанкаев в письме указывает, что основные трудности возникают с работниками в должности «заведующий структурным подразделением (аптекой, аптечным пунктом, отделом)». Ранее эти должности назывались «заведующий аптекой-провизор», «заведующий аптечным пунктом-провизор», «заведующий отделом-провизор» (согласно приказу Минздравсоцразвития РФ № 415н от 07.07.2009). Затем были внесены изменения в квалификационные требования (приказ Минздрава России № 707н от 08.10.2015), из-за которых дополнение «провизор» к названию должности было упразднено, при этом выполняемые сотрудниками должностные обязанности остались без изменений.

«Начиная с февраля 2025 года Федеральный аккредитационный центр прекратил засчитывать в стаж периоды работы в должностях с дополнением «провизор». На сегодняшний день этот факт является одним из главных оснований для отказа в получении аккредитации», — указано в обращении.

Также проблемы возникли с прохождением аккредитации провизорами-технологами. Дело в том, что сотрудники, получившие высшее образование до 2000 года, интернатуры не имеют, так как тогда для этой специальности интернатуры не было. С 2000 года по 2010 год наличие интернатуры не являлось обязательным. Строгие требования к наличию интернатуры и далее ординатуры начали предъявлять только с 2010 года.

«Будут ли провизоры-технологи с 1 января 2026 года де-юре отстранены от работы?», — спрашивает автор обращения.

Выступая на форуме «Национальное здравоохранение», Бадма Башанкаев также поднял этот вопрос, отметив нехватку специалистов.

«Толковых провизоров, особенно производственников, совсем единицы. И мы просим пройти новую аккредитацию тетенек, таких, как моя мама, которой за 70 лет и которая до сих пор работает в системе государственного здравоохранения, заведует тремя государственными аптеками. Она говорит, у нее кадры уходят, такие же тетеньки. «Я лучше на пенсию», — отвечают ей они», — сетует депутат.

Как пишет «Медицинский вестник», в Федеральном аккредитационном центре (ФАЦ) наблюдается повышенная нагрузка. В конце 2025 года у значительной части опрошенных врачей истекает срок действия периодической аккредитации специалиста.

Ранее Альянс фармацевтических ассоциаций обратился к главе ФАЦ с просьбой снизить формализм при оценке документов фармработников с большим опытом работы. Сейчас провизоры со стажем работы 25 и более лет проходят длительную переподготовку из-за отсутствия нужных документов или ошибок в трудовой книжке. Столкнувшись с этими проблемами, работники уходят из аптечного дела, усугубляя дефицит кадров в отрасли.