Аптечную сеть «Омское лекарство» приватизируют в 2025 году

Правительство Омской области включило АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» в программу приватизации собственности региона на 2025—2027 год. Распоряжение № 258-рп от 23.09.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Аптечную сеть намерены приватизировать в текущем году. Она принадлежит региональному министерству имущественных отношений, Омская область владеет в АО всеми акциями. Номинальная стоимость 2,6 млн акций сети составляет 259,36 млн руб., следует из приложения к документу.

Годом ранее правительство региона уже включало «Омское лекарство» в план приватизации на 2024 год.

Региональные власти, по сообщениям местных СМИ, пытались приватизировать 51% акций «Омского лекарства» десять лет назад. Чиновники объясняли необходимость приватизации тем, что полученный от продажи дополнительный доход пойдет «на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения». Спустя полгода после этих заявлений правительство сняло с продажи пакет акций АО «Омское лекарство».

АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» образовано в 2008 году путем акционирования госпредприятия «Омское лекарство». Сеть работает под вывесками «Госаптека». Как указано на сайте компании, это одна из крупнейших сетей Омской области, насчитывающая 128 точек.

В августе экс-гендиректору аптечной сети «Омское лекарство» Игорю Богдашину предъявили обвинения в мошенничестве на 4 млн руб. По версии следствия, он заключил контракты на поставку льготных лекарств по завышенной цене.