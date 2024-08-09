Аптекам запретили продавать лекарства с истекшим сроком годности

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 292-ФЗ от 08.08.2024 о внесении изменения в статью 57 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». Ранее Госдума приняла документ сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно изменениям, запрещается продажа следующих лекарств:

сведения о нанесении средств идентификации и (или) сведения о вводе в гражданский оборот которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП);

в отношении которых осуществлена блокировка внесения в систему МДЛП;

применение которых приостановлено по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти;

гражданский оборот которых прекращен;

срок годности которых истек.

Сейчас статьей 57 запрещена только продажа фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарств: действующее законодательство не оговаривает запрет на продажу лекарств с истекшим сроком годности.

Законопроект вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Документ был внесен в Госдуму в июне и одобрен в первом чтении в июле.

В апреле 2023 года ЦРПТ пригласил аптеки принять участие в эксперименте по блокировке продаж лекарств с истекшим сроком годности. Проверка проводилась как на этапе поступления лекарств на склад, так и непосредственно на этапе продажи. При сканировании маркировки информационная система аптеки обращается к «Честному знаку» для получения сведений о товаре, и, если препарат с таким кодом маркировки уже имеет статус «выбыл» или срок годности лекарства истек, система не позволит пробить товар на кассе и продать его.