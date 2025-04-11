Аптеки будут работать по новому коду ОКВЭД

Приказ об утверждении изменений в ОКВЭД 2 к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) вступит в силу с 1 июня 2025 года. Приказ об этом подписал 9 апреля руководитель Росстандарта Антон Шалаев, сообщили «ФВ» несколько участников фармрынка на условиях анонимности. Документ (есть в распоряжении «ФВ») пока не опубликован. Аптечные организации смогут работать под новым кодом ОКВЭД — 86.90.9.

Эту информацию подтвердил президент Национальной фармпалаты Александр Апазов в письме к аптекам (есть в распоряжении «ФВ»).

Согласно приказу, из кода 47.73 будет исключен отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. Группировка будет включать розничную торговлю лекарственными средствами.

В код 86.90.9 (деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки) будет добавлена «фармацевтическая деятельность в части отпуска и изготовления лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе радиофармацевтических лекарственных препаратов для медицинского применения», сказано в документе.

В классе 86 «Деятельность в области здравоохранения» в соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств» на основании статьи 4 (пункт 33) предусмотрено отражение фармацевтической деятельности в части отпуска и изготовления лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе радиофармацевтических лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.

О необходимости изменить код ОКВЭД для аптечных организаций представители отрасли говорят уже более десяти лет. Национальной фармпалатой, ассоциацией «Союзфарма», Комитетом по охране здоровья Госдумы неоднократно отправлялись обращения в адрес Минэкономразвития с просьбой исключить лекарственное обеспечение населения из сферы торговли (47.73). Эксперты считали справедливым классифицировать работу аптек как часть класса 86 — деятельность в области здравоохранения.

Еще в 2023 году Минздрав направил в Минэкономразвития проект изменений в ОКВЭД 2, разработанный в соответствии с Правилами стандартизации «Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов» ПР 50.1.024-2005. Речь в нем шла о предложении установить код 86.90.5 для группировки, включающей в себя розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, в том числе дистанционным способом, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных препаратов.

Эта инициатива целесообразна и юридически обоснованна, подтвердил в 2024 году Комитет по охране здоровья Госдумы, направив очередное обращение в Минэкономразвития. «Социальная миссия аптеки — лекарственное обеспечение населения — подкреплена целым рядом специальных норм, регулирующих функционирование аптечных организаций», — сказано в нем.

Аналогичное обращение Решетникову в 2024 году направлял и президент «Опоры России» Александр Калинин. Он напомнил, что с 2020 года формирование мер поддержки для тех или иных отраслей на региональном уровне происходит в соответствии с кодами ОКВЭД, согласно которым аптеки отнесены не к системе здравоохранения, а к сфере торговли (47.73).

«Одиннадцать лет назад, 28 апреля 2014 года, на первом Всероссийском съезде фармацевтических работников была поставлена задача — определить для аптечных организаций код ОКВЭД в сфере здравоохранения, неотъемлемой частью которой они являются, — сказано в обращении Апазова к аптекам. — Сегодня эта важная цель достигнута: приказом Росстандарта от 09.04.2025 № 268-ст внесены изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности».