Аптеки предупредили об усилении налогового контроля

Хватит дробить

Выступая на площадке дискуссионного клуба в ноябре прошлого года, основатель Solopharm (ООО «Гротекс») Олег Жеребцов недоумевал, как некоторые владельцы аптечных сетей, достигшие возраста 55—60 лет, намерены оставить своим детям в наследство 140 юрлиц.

«Любая компания, которая имеет капитализацию, — это одно юрлицо», — подчеркивал Жеребцов. Из-за того, что процветают схемы налоговой оптимизации, ни банки, ни инвестфонды не могут работать с фармрозницей, дал понять эксперт.

Такая ситуация, конечно, наблюдается не только в аптечном сегменте. При этом в статистической налоговой отчетности службы отсутствуют сведения по количеству налоговых проверок и суммам налоговых претензий по схемам, связанным с дроблением бизнеса, сообщили «ФВ» в пресс-службе ФНС.

В ходе аптечного саммита зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев напомнил о словах президента, добавив, что эта теоретическая возможность будет переведена в законодательную плоскость через некоторое время. А пока он «рекомендовал бы всем, кто работает на льготных режимах, но перерос их, переходить на основную систему налогообложения».

«Тем крупным компаниям, которые до сих пор имеют в своем контуре не одну сотню компаний и думают, что государство их не видит, советую не заблуждаться», — сказал депутат.

Государство придет и попросит те деньги, которые не были уплачены в бюджет, вместе со штрафами и пенями, продолжил он. «И тогда наступят другие серьезные риски, которые неожиданно накроют ряд участников рынка, — сделал прогноз Нифантьев и привел в пример Андрея Годовалова, крах бизнеса которого начался с налоговых проверок. — Пришло время платить налоги и страховые взносы в полном объеме».

Ни много ни мало

История с ООО «Годовалов» и аптечной сетью «Аптека от склада» широко обсуждалась отраслью на протяжении всего прошлого года. Претензии у налоговых органов возникали к игрокам рынка и прежде, но они не приводили к таким последствиям.

Так, в 2021 году по итогам выездной налоговой проверки по налогам и сборам, страховым взносам, уплаченным московской компанией «Медиал» за период с 01.10.2016 года по 31.12.2018 год, ИФНС России № 35 по Москве доначислила к уплате налоги на добавленную стоимость и на прибыль организаций на общую сумму 21,6 млн руб. Также ее обязали оплатить пени в размере 9,2 млн руб. и штрафы за совершение налогового правонарушения в размере порядка 1 млн руб.

По данным ФНС, в случае выявления схемы дробления бизнеса организатор схемы обязан уплатить за все время ее применения налоги, подлежащие уплате по общей системе налогообложения. В первую очередь налог на прибыль организаций и НДС. Штраф в этом случае достигает 40% от выявленной недоимки, так как эти схемы всегда являются умышленными.

Компания обжаловала решение ИФНС в судебном порядке. Она была не согласна с доводами инспекции о применении схемы дробления бизнеса с целью получения имущественной налоговой выгоды. По мнению истца, розничная торговля лекарственными средствами через несколько отдельных юридических лиц «имела деловую цель и уменьшала риск прекращения деятельности в случае отзыва лицензии у отдельных аптек».

Более того, в результате применения указанной схемы организации бизнеса в оспариваемом решении не было ущерба бюджету. Если бы «Медиал» делал все так, как от него требовали налоговики, юридическое лицо уплачивало бы меньшие суммы налогов, чем все организации делали это по отдельности.

Ответчик пояснил, что «Медиал» вел розничную торговлю лекарственными средствами в аптеках. Помимо него такую же деятельность осуществляла группа из 10 взаимозависимых проверяемому налогоплательщику организаций, входивших в группу компаний «Медиал».

Сотрудники ФНС пришли к выводу, что о налоговой выгоде в результате «дробления» бизнеса говорят следующие признаки: применение этими организациями специальных налоговых режимов УСН, ЕНВД, одинаковый вид деятельности, наличие одного адреса регистрации (большинство организаций), единого сайта в интернете с общей справочной службой, единой системы заказа, перечня адресов всех организаций, указанных в качестве составных частей единой группы.

Они указали на то, что и трудовые книжки по всем сотрудникам взаимозависимых организаций, и архивные документы, и печати взаимозависимых организаций хранились централизованно. У всех фирм была единая служба работы с поставщиками, единый маркетинговый отдел. Работники организаций Группы компаний «Медиал» одновременно получали доходы в нескольких организациях сети. А прибыль от всех организаций группы аккумулировалась в ООО «Гамма Консалтинг» и далее направлялась на выплату дивидендов учредителям.

Арбитражный суд г. Москвы счел доводы налоговой инспекции убедительными и отказал истцу в удовлетворении заявления. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях и вступило в законную силу.

«Подобные холдинги и УК лучше не создавать, — заявил «ФВ» глава практики здравоохранения и фармацевтики SEAMLESS Legal Всеволод Тюпа. — Потому что в данном случае можно только согласиться с решением налогового органа и Первого Арбитражного апелляционного суда о том, что имела место неправомерная схема налоговой оптимизации в форме «дробления» бизнеса с целью сохранения каждой компанией группы права на упрощенную систему налогообложения».

Установленные налоговым органом и судом факты свидетельствуют, что все вовлеченные (якобы самостоятельные) компании по сути являются одним крупным игроком аптечного бизнеса, чье налогообложение должно осуществляться по общим правилам, акцентировал Тюпа.

Всеволод Тюпа: «Умышленно совершать налоговое правонарушение в надежде на возможную (но не гарантированную) будущую амнистию по меньшей мере легкомысленно».

В конце февраля в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил продумать амнистию для некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса «были вынуждены использовать» упомянутые схемы. Параметры амнистии он попросил проработать правительство совместно с парламентариями.

По словам Тюпы, декларированные президентом параметры амнистии пока являются лишь проектом для проработки.

«И даже в случае их принятия амнистия — это лишь освобождение от наказания при наличии определенных факторов, а не декриминализация или легализация неправомерной практики как таковой, — напомнил эксперт. — Поэтому умышленно совершать налоговое правонарушение в надежде на возможную (но не гарантированную) будущую амнистию по меньшей мере легкомысленно».

Минфин и ФНС предупреждают

Минфин планирует расширить работу по выявлению схем уклонения от уплаты налогов, включая НДФЛ, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе расширенной коллегии ФНС 19 марта. По его словам, «локальным» проектом по донастройке системы налогообложения и повышению собираемости станет борьба с «механизмами налоговой оптимизации» компаний, которые торгуют в розницу через электронные площадки.

Было объявлено, что одним из направлений работы ФНС станет выявление схем, применяемых для сокращения налогообложения физических лиц. По данным Росстата, доля теневых заработков в структуре доходов населения в 2023 году выросла с 9% в 2022 году до 10,3% в 2023 году. Инспекции стали чаще направлять работодателям уведомления с требованием разъяснить характер сотрудничества с гражданами — пользователями режима налога на профессиональный доход. Налоговые органы подозревают компании в подмене штатных сотрудников самозанятыми, что может приводить к уходу от уплаты трудовых налогов (НДФЛ и страховых взносов).