Аптеки смогут продавать лекарства без доступа к интернету в течение 10 дней

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») увеличил допустимое время работы аптек с маркированными лекарственными препаратами без интернета с 3 до 10 суток. Это решение связано с необходимостью обеспечить бесперебойность продаж при длительных сбоях мобильной связи, сообщили эксперты ЦРПТ на вебинаре СРО «Ассоциация независимых аптек», передает корреспондент «ФВ».

Для корректной работы с лекарствами аптекам обязательно требуется установить последнее обновление локального модуля «Честный знак» (ЛМ ЧЗ) до версии 1.5.0, выпущенной специально для этого сегмента, подчеркнула руководитель проектов Управления по работе с социально значимыми товарами ЦРПТ Елена Андрианова.

Она напомнила, что с 1 июня 2025 года все лекарства на кассе проходят обязательную онлайн-проверку маркировки, а с 1 сентября, согласно постановлениям Правительства РФ № 257 и № 1944, аптеки обязаны проводить офлайн-проверки через установленный локальный модуль.

При продаже маркированного товара кассовое ПО сначала запрашивает проверку кода онлайн в системе «Честный знак». Если ответ не приходит в течение 1,5 секунды, автоматически активируется офлайн-проверка через ЛМ ЧЗ версии 1.5.0, что позволяет завершить продажу. Это важно для избежания нарушения «Продажа товара без проверки кода маркировки» и обеспечения торговли при сбоях связи.

С 1 сентября офлайн-проверка через локальный модуль будет осуществляться по «черным спискам» кодов маркировок, блокировки в которые вносят Росздравнадзор и Минздрав, уточнил руководитель проектов офиса главного конструктора ЦРПТ Игорь Визгин. Эти списки содержат информацию о запрещенных к продаже препаратах. Параллельно прорабатываются «белые списки» разрешенных к реализации кодов, дата запуска которых будет установлена правительством отдельно. Он пояснил, что «черные списки» содержат информацию о запрещенных к продаже препаратах, а «белые» — о разрешенных. «При этом, если «черные списки» едины для всех участников оборота, то при переходе на «белые списки» каждая аптека получит персональный перечень кодов, разрешенных к реализации именно в этой точке», — добавил он.

Визгин акцентировал внимание на том, что сейчас основная задача аптек — установить актуальную версию локального модуля, настроить его взаимодействие с кассовым ПО и убедиться в корректности работы. Несмотря на увеличенный срок автономной работы до 10 дней, периодическая синхронизация модуля с системой через интернет остается необходимой, поэтому аптекам следует задуматься о резервных каналах интернет-связи.

Росздравнадзор будет контролировать версию используемого локального модуля. «Продажа заблокированного препарата в офлайне с устаревшей версией локального модуля будет трактоваться как нарушение со стороны аптеки», — сказала Андрианова.

Важной подготовкой к будущим «белым спискам» станет верификация остатков лекарств в аптеках. «Некорректные остатки приведут к формированию избыточного «белого списка», увеличению базы данных и рискам при проверках контролирующими органами», — заметила эксперт. Фармспециалисты могут ознакомиться с инструкциями по верификации остатков на сайте «Честного знака».

Эксперты напомнили, что нарушение порядка маркировки, включая непредоставление сведений или предоставление неполных/недостоверных данных оператору системы, а также отсутствие регистрации участника оборота в системе влечет административную ответственность по ст. 15.12.1 КоАП РФ в виде штрафа для должностных лиц от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. и для юридических лиц — от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Как писал «ФВ», в ряде регионов России аптеки не могут продать лекарства из-за отключения интернета. Оплатить покупку можно наличными, но без связи не работает система маркировки. Локальный модуль «Честного знака» остается единственным техническим решением для временной работы без интернета, но с жестким ограничением в 72 часа на синхронизацию. В отдаленных населенных пунктах, где нет проводного интернета, аптеки не работают.