Аптеки войдут в перечень доступных при ограничении мобильного интернета сайтов

В расширенный список сайтов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета, войдут аптеки. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, перечень интернет-ресурсов еще формируется.

Ранее «Коммерсантъ» опубликовал «Реестр социально значимых сервисов», рекомендованных Минцифры. В него, по данным издания, должны были включить 57 наименований сервисов. На первом этапе в список сервисов, доступных в режиме ограничений работы мобильного интернета, вошли «Госуслуги», сайты правительства, сервисы Яндекса, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сайты банков. Среди аптечных сервисов в список попала «Аптека.ру».

«В обновленный список также будут включены СМИ, банки, аптеки», — говорится в сообщении министерства.

Как писал «ФВ», в ряде регионов России в начале лета аптеки не могли продать лекарства из-за отключения интернета. Оплатить покупку можно наличными, но без связи не работает система маркировки. Локальный модуль «Честного знака» остается единственным техническим решением для временной работы без интернета. После этого ЦРПТ увеличил допустимое время работы аптек с маркированными лекарственными препаратами без интернета с трех до десяти суток. Это решение связано с необходимостью обеспечить бесперебойность продаж при длительных сбоях мобильной связи.

С 1 сентября офлайн-проверка через локальный модуль осуществляется по «черным спискам» кодов маркировок, блокировки в которые вносят Росздравнадзор и Минздрав. Эти списки содержат информацию о запрещенных к продаже препаратах. Параллельно прорабатываются «белые списки» разрешенных к реализации кодов, дата запуска которых будет установлена правительством отдельно.