Аптеки войдут в перечень доступных при ограничении мобильного интернета сайтов

10.09.2025
11:37
Дина Коблова
Аптеки включат в перечень ресурсов, доступных при ограничениях мобильного интернета, об этом сообщило Минцифры. В министерстве опровергли информацию, что в реестр из аптечных сервисов войдет только «Аптека.ру». Точный перечень еще формируется.
Фото: 123rf.com

В расширенный список сайтов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета, войдут аптеки. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, перечень интернет-ресурсов еще формируется.

Ранее «Коммерсантъ» опубликовал «Реестр социально значимых сервисов», рекомендованных Минцифры. В него, по данным издания, должны были включить 57 наименований сервисов. На первом этапе в список сервисов, доступных в режиме ограничений работы мобильного интернета, вошли «Госуслуги», сайты правительства, сервисы Яндекса, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сайты банков. Среди аптечных сервисов в список попала «Аптека.ру».

«В обновленный список также будут включены СМИ, банки, аптеки», — говорится в сообщении министерства.

Как писал «ФВ», в ряде регионов России в начале лета аптеки не могли продать лекарства из-за отключения интернета. Оплатить покупку можно наличными, но без связи не работает система маркировки. Локальный модуль «Честного знака» остается единственным техническим решением для временной работы без интернета. После этого ЦРПТ увеличил допустимое время работы аптек с маркированными лекарственными препаратами без интернета с трех до десяти суток. Это решение связано с необходимостью обеспечить бесперебойность продаж при длительных сбоях мобильной связи.

С 1 сентября офлайн-проверка через локальный модуль осуществляется по «черным спискам» кодов маркировок, блокировки в которые вносят Росздравнадзор и Минздрав. Эти списки содержат информацию о запрещенных к продаже препаратах. Параллельно прорабатываются «белые списки» разрешенных к реализации кодов, дата запуска которых будет установлена правительством отдельно.

Ярославцева Татьяна
Сегодня в 12:17
Что значит "Аптеки включат"? Речь идет о сайтах интернет-аптек, а не о самих аптеках. У нас, как обычной одиночной аптеки, все тормозит: касса, банковский терминал, сама ТУС - все висит, чеки пропадают, из-за этого в конце смены нестыковка итоговых суммы по данным ККТ и ТУС... Еще и офлайн-режим с 1 сентября, который преподносится как возможность продавать ЛП без интернета - полная фикция. Потому что локальный модуль, который навязывает Честный знак как возможность осуществлять проверку кодов в режиме офлайн, работает только с онлайн-кассами! Аптеки в удаленной местности с автономными ККТ остались в пролете, для них на данный момент "решения нет" - так отвечает техподдержка Честного знака. Подстава по полной... ЦРПТ по любым обращениям отправляет в Росздрав, а Росздрав - обратно в Честный знак. Замкнутый круг.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

