Аптеку «Башфармация» оштрафовали на 500 тыс. рублей за продажу забракованного препарата

Арбитражный суд Республики Башкортостан привлек аптеку ГУП «Башфармация» к административной ответственности по ч.2 ст.6.33 КоАП РФ за продажу недоброкачественного препарата «Спиронолактон». С соответствующим иском обратился территориальный орган Росздравнадзора. Решение суда, опубликованное в системе «Мой арбитр», не вступило в законную силу.

24 марта Росздравнадзор издал письмо о прекращении обращения недоброкачественного лекарственного препарата «Спиронолактон, капсулы 50 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные» серий 250923, 90324 производства ООО «Пранафарм». В ходе проверки, проводимой территориальным органом, оказалось, что с 26 марта по 4 апреля две аптеки сети «Башфармация» отпустили по льготным рецептам восемь упаковок препарата забракованной серии.

Часть 2 ст.6.33 КоАП РФ касается реализации или ввоза на территорию РФ недоброкачественных лекарственных средств и медицинских изделий. Наказание для юрлиц — от 1 млн до 5 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Управление Росздравнадзора по Республике Башкортостан обратилось с иском о привлечении аптечного предприятия к административной ответственности. Суд согласился с тем, что нарушение имело место, и не нашел оснований для замены штрафа предупреждением. Вместе с тем он назначил наказание в размере менее минимального, предусмотренного КоАП РФ, — 500 тыс. руб.

Партнер адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ольга Карпова рассказала «ФВ» о том, в какие сроки по законодательству аптека, больница, лечебно-профилактическое учреждение обязаны реагировать на отзыв лекарственных препаратов.