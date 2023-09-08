Astellas отозвала иск к правительству США из-за госрегулирования цен на лекарства

Японская компания Astellas Pharma отозвала иск против правительства США, пишет PharmaLive. В июле компания подала в суд против американского правительства с целью заблокировать положение, обязывающее фармкомпании согласовывать цены на препараты с правительственными чиновниками для поставок по страховой программе Medicare. Такие меры были введены в рамках «Закона о снижении инфляции», подписанного в прошлом году. Правительство утверждало, что это поможет снизить цены для тех, кто пользуется Medicare.

Помимо Astellas, похожие иски подали такие компании, как AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, J&J, Novartis и MSD (в США и Канаде — Merck&Co). Они утверждают, что новый закон фактически заставит их поставлять препараты по ценам ниже рыночных и нарушит различные поправки к Конституции США.

В конце прошлого месяца правительство США выбрало первые 10 препаратов, цены на которые фармкомпании теперь будут вынуждены согласовывать. Некоторые аналитики ожидали, что в этот список войдет лекарство от рака простаты «Кстанди» от Astellas, однако этого препарата в нем не оказалось.

«Наше решение отозвать иск не меняет нашего фундаментального убеждения в том, что в своей нынешней форме программа переговоров по ценам на лекарства в рамках Medicare, введенная «Законом о снижении инфляции», является примером плохой политической инициативы и нарушает конституцию», — заявили представители Astellas.