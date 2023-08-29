Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В США определили...

В США определили 10 препаратов для снижения цен

29.08.2023
17:36
Николай Соколов
Власти США представили список из первых 10 препаратов, цены на которые фармкомпании теперь должны будут согласовывать со страховыми программами. Производители должны подписать соглашение о намерении присоединиться к переговорам до 1 октября.

Администрация президента США представила список из первых 10 рецептурных лекарств, цены на которые будут согласовываться между производителями и государственной страховой программой Medicare. Об этом пишет CNBC.

Medicare впервые за свою историю получит право влиять на цену препаратов благодаря «Закону о снижении инфляции», который приняли прошлым летом в США. Президент Джо Байден представил эту меру как возможность снизить цены на лекарства для пожилых американцев, которые получают препараты по страховке.

В этом году начнутся переговоры по цене на первые 10 лекарств:

  1. «Эликвис» от Bristol-Myers Squibb для предотвращения образования тромбов.
  2. «Джардинс» от Eli Lilly для контроля гликемии у людей с сахарным диабетом 2-го типа.
  3. «Ксарелто» от Johnson & Johnson для лечения тромбоза глубоких вен.
  4. «Янувия» от MSD для контроля гликемии при лечении сахарного диабета 2-го типа.
  5. «Форсига» от AstraZeneca для лечения диабета 2-го типа.
  6. Entresto от Novartis для лечения некоторых типов сердечной недостаточности.
  7. «Энбрел» от Amgen для лечения ревматоидного артрита.
  8. «Имбрувика» от J&J для лечения различных типов рака крови.
  9. «Стелара» от J&J для лечения болезни Крона.
  10. Fiasp от Novo Nordisk для контроля гликемии.

Производители лекарств должны подписать соглашение о намерении присоединиться к переговорам до 1 октября. В феврале 2024 года им сделают первичное предложение по цене, и у этих компаний есть месяц, чтобы принять его или сделать встречное предложение.

Если компания откажется, она должна будет заплатить налог в размере до 95% от продаж своих лекарств в США либо вывести всю свою продукцию из программ Medicare и Medicaid. В последующие годы будут согласовываться цены на другие препараты.

Многие производители выступают против программы, называя ее «вымогательством». В суд на правительство США с требованием отменить программу уже подали такие компании, как MSD, Johnson & Johnson, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibbs и AstraZeneca.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.