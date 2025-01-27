BMS и Pfizer представили исследования новых комбинаций лекарств от колоректального рака

Bristol Myers-Squibb (BMS) и Pfizer представили результаты клинических испытаний новых методов лечения метастатического колоректального рака на симпозиуме Американского общества клинической онкологии, посвященного желудочно-кишечным опухолям.

Пресс-служба компании BMS сообщила, что комбинация принадлежащих ей препаратов «Опдиво» (ниволумаб) и «Ервой» (ипилимумаб) показала снижение риска прогрессирования заболевания или смерти на 38% по сравнению с применением только «Опдиво». В III фазе исследования CheckMate-8HW приняли участие 839 человек с микросателлитной нестабильностью высокого уровня или дефицитом системы репарации ДНК (MSI-H/dMMR) – особенностями раковых клеток, при которых нарушена их способность исправлять ошибки в ДНК, что ведет к накоплению специфических мутаций в генах, отвечающих за размножение клеток.

Отмечается, что после 47 месяцев наблюдения у 76% испытуемых, принимавших сочетание лекарств, отсутствовали признаки развития опухоли.

В группе, которая получала один препарат, число таких участников составило 63%. Кроме того, исследователи зафиксировали два летальных исхода среди 352 пациентов в группе комбинированной терапии и один – в группе монотерапии, где был 351 человек.

Pfizer также опубликовала данные III фазы исследования BREAKWATER препарата «Брафтови» (энкорафениб) в комбинации с «Эрбитуксом» (цетуксимабом) и химиотерапией. Их изучали в качестве первой линии лечения метастатического колоректального рака с мутацией BRAF V600E, которая встречается у 8—12% пациентов.

Как указывается, частота объективного ответа (т.е. число пациентов, у которых уменьшилась или исчезла опухоль в результате лечения) составила 61% при совместном использовании лекарств. В контрольной группе, получавшей стандартную химиотерапию, этот показатель оказался значительно ниже – 40%.

Колоректальный рак – третий по распространенности вид злокачественных новообразований в мире. Ежегодно диагностируется около 1,9 млн новых случаев.

«Опдиво» принадлежит к числу моноклональных антител, блокирующих рецептор PD-1. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые одобрило препарат в 2014 году. В настоящее время он имеет регистрацию регуляторов более чем 65 стран и применяется при различных видах рака, в их числе – меланома, немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ), почечно-клеточный рак, лимфома Ходжкина, мезотелиома, рак мочевого пузыря, рак пищевода, колоректальный рак, рак головы и шеи.

«Ервой», в свою очередь, блокирует рецептор CTLA-4 на T-клетках, который подавляет иммунный ответ. Он получил первое одобрение FDA в 2011 году. Сегодня лечат меланому, НМРЛ, почечно-клеточный рак, рак печени, колоректальный рак, рак пищевода и мезотелиому плевры.

«Брафтови» – ингибитор киназ, специально разработанный Pfizer для блокирования мутированного гена BRAF V600E. Зарегистрированное FDA в 2018 году лекарство блокирует мутированный белок BRAF, участвующий в делении клеток. Это помогает замедлить рост и распространение опухолевых клеток.

Среди одобренных показаний противоракового средства – лечение метастатической меланомы и НМРЛ в комбинации с «Мектови» (биниметинибом), а также метастатического колоректального рака при получении его вместе с цетуксимабом.

«Эрбитукс», правами на который владеют Eli Lilly (в США и Канаде) и Merck KGaA (в остальных странах), воздействует на рецепторы эпидермального фактора роста (EGFR), подавляя тем самым рост опухоли. Первое одобрение FDA препарат получил в 2004 году. Помимо колоректального рака его используют при плоскоклеточном раке головы и шеи.