BMS уволит более 800 сотрудников в США для сокращения издержек

Bristol Myers Squibb (BMS) планирует сократить 863 сотрудника в штате Нью-Джерси, США. Об этом говорится в уведомлении о массовых увольнениях, опубликованном на сайте правительства штата.

Сотни людей покинут компанию в рамках реализуемого плана по сокращению затрат на 1,5 млрд долл. к 2025 году. Меры экономии предусматривают не только увольнения людей, но и закрытие производственных объектов, оптимизацию бизнес-процессов, а также прекращение клинических исследований. BMS планирует инвестировать сэкономленные средства в доходные направления.

В общей сложности производитель планирует уволить около 2 200 сотрудников в 2024 году, чтобы достичь своих целей. Фармкомпания не обозначила, какие должности попадут под сокращение.

Ранее стало известно о планах Pfizer уменьшить расходы на 4 млрд долл. к концу 2024 года и еще на 1,5 млрд долл. к 2027 году. Компания не уточнила, произойдет ли сокращение штата.

Кроме того, в I квартале этого года фармгигант Bayer сократил 1,5 тыс. сотрудников в рамках программы по реструктуризации компании. Из них две трети — менеджеры среднего звена. Глава компании Билл Андерсон ранее заявлял, что в его планах разрешить почти 100 тыс. сотрудникам самостоятельно распоряжаться рабочим временем.

Также снижают свои расходы Novartis, Takeda и Biogen. Под сокращение в Novartis попадут 8 тыс. работников, в Biogen — 1 тыс. При этом общее число сотрудников в последней составляет около 9 тыс. человек.