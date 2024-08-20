Bavarian Nordic увеличит производство вакцин для борьбы с эпидемией оспы обезьян в Африке

Bavarian Nordic планирует увеличить производство вакцины против оспы обезьян до 10 млн доз к 2025 году для борьбы с распространением вируса в Африке. Пресс-служба датской компании сообщила о готовности производителя поставить до 2 млн доз на континент уже в этом году.

Bavarian Nordic — единственный в мире производитель вакцины против оспы обезьян на сегодняшний день. Препарат компании, известный под торговыми наименованиями Jynneos и Imvanex, получил одобрения регуляторов США, Евросоюза и Канады. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально не зарегистрировала вакцину датского производителя, но рекомендовала провести вакцинацию определенных групп риска.

В министерстве здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) заявили, что страна рассчитывает получить первые дозы вакцины против оспы обезьян уже на следующей неделе, пишет агентство Reuters. Поставки препаратов в центральноафриканскую страну гарантировали власти США и Японии. Также на прошлой неделе Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) выразил готовность выделить до 500 млн долл. на закупки вакцин для стран Африки, которые были затронуты вспышкой оспы обезьян.

По данным ВОЗ, вирус охватил 13 стран Африки. При этом 96% случаев заражения приходится на ДРК. Всего в этом году инфекция поразила 17 тыс. жителей континента и унесла жизнь 512 человек.

В 2022 году Центр «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировал вакцину четвертого поколения «ОртопоксВак» для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций, включая оспу обезьян. Известно также, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи завершает работу по разработке вакцины от оспы обезьян и вскоре приступит к доклиническим испытаниям, которые займут 6—7 месяцев.

Обезьянья оспа — зоонозное вирусное заболевание, которое передается через тесный физический контакт с зараженным человеком или животным, в том числе воздушно-капельным путем, небольшие ранки на коже или соприкосновение с предметом, которым пользовался инфицированный. В конце 2023 года CDC опубликовали предупреждение о новом варианте вируса оспы обезьян Клад I, который отличается высокой контагиозностью и смертоносностью.



На прошлой неделе ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением оспы обезьян за пределы Африки. Тем не менее Роспотребнадзор утверждает, что в России нет причин для беспокойства, так как в стране приняты все необходимые меры для предотвращения завоза и распространения этого заболевания.