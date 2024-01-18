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Bayer начнет сокращать...

Bayer начнет сокращать руководящий состав

18.01.2024
14:31
Владимир Заболотских
Bayer заявила, что уволит в ближайшие месяцы значительное число управленческих кадров в Германии. Компания столкнулась с рядом финансовых проблем, что сподвигло нового гендиректора принять такое решение.
Фото: bayer.com

Bayer сообщила о сокращении значительного количества своих сотрудников, занимающих руководящие должности в Германии. Таким образом новый генеральный директор Билл Андерсон намерен вывести компанию из кризиса, пишет Reuters.

Сокращение начнется в ближайшие месяцы и завершится не позднее конца 2025 года. О точном количестве работников, которые покинут свое рабочее место, неизвестно. По данным Bayer, в Германии сегодня на компанию работает около 22 200 человек из 101 000 сотрудников по всему миру.

Против увольнений ранее выступали профсоюзы в Германии, имеющие значительное влияние на компании, по информации Reuters. Однако фармацевтическому производителю удалось достичь с ними консенсуса.

Билл Андерсон занял текущий пост в июне прошлого года, поставив перед собой задачу разрешить финансовые проблемы, последовавшие за приобретением американского производителя семян Monsanto, — акции Bayer упали почти на 70% с момента осуществления покупки за 63 млрд долл. в 2018 году, сообщает Bloomberg. В ноябре он заявил, что рассматривает возможность отделения от компании подразделений по производству рецептурных лекарств, потребительских товаров для здоровья, а также сельскохозяйственных химикатов и семян зерновых культур.

Дополнительным ударом для корпорации стали затянувшиеся судебные разбирательства в США из-за ее гербицида Roundup, который, как утверждалось, может вызывать один из видов рака — неходжкинскую лимфому. Компания сообщала, что выделит 16 млрд долл., чтобы положить конец искам, но судопроизводства по-прежнему не прекращаются.

Кроме того, в ноябре 2023 года Bayer прекратила крупное исследование препарата asundexian от тромботических заболеваний из-за его выявленной неэффективности.

Столкнувшись со всеми проблемами, Андерсон неоднократно подчеркивал, что Bayer необходимо избавиться от бюрократии, чтобы решения принимались быстрее. Ответственность может быть передана сотрудникам, многие из которых являются ведущими учеными и продавцами, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами.

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