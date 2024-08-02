Бердыклычев: ВОЗ не может влиять на количество международных КИ в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может влиять на работу фармкомпаний в вопросах проведения международных многоцентровых клинических исследований (ММКИ). Об этом заявил «Медицинскому вестнику» представитель ВОЗ в России Батыр Бердыклычев в первом интервью для российских СМИ.

Согласно данным Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, в 2023 году количество новых ММКИ по отношению к 2022 году снизилось на 85,5%, по отношению к 2021 году — на 95,1%.

«Вопрос внутренней политики частных фармацевтических компаний не входит в компетенции ВОЗ. Мы приветствуем разработку новых вакцин, лекарственных препаратов, диагностических средств, но не влияем на работу фармкомпаний и не можем рекомендовать проведение клинических испытаний в той или иной стране», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможной потере Россией членства в организации, Бердыклычев отметил, что в уставе ВОЗ не предусмотрено механизма исключения какой-либо страны.

«В ВОЗ сегодня входит 194 страны (из 195) с различными политическими системами и мировоззрением. Это глобальная площадка, которая дает возможность сотрудничества и координации усилий. Ее задача — формирование мировой повестки, определяющей развитие глобального здравоохранения на годы вперед. Россия активно участвует в этой работе. Все решения в ВОЗ принимаются путем консультаций и голосования. В уставе организации не предусмотрено механизма исключения какой-либо страны», — заявил представитель ВОЗ.

Он также рассказал о последствиях добровольного выхода страны из организации.

«Возможный выход из ВОЗ по инициативе самой страны будет в какой-то степени актом добровольной самоизоляции, ведущей к потере возможности влиять на здравоохранение в мире, высказывать свое мнение и отстаивать национальные интересы на ведущей и общепринятой международной площадке здравоохранения. Такое решение было бы потерей как для ВОЗ, так и для России. Наш принцип — это партнерские отношения на основе взаимного уважения», — добавил он.

Ранее в 2022 году сообщалось, что Госдума рассматривает предложение о выходе России из Всемирной организации здравоохранения. Данное предложение в Госдуму направил МИД, но позже глава министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России сотрудничать с ВОЗ и призвал избегать политизированных решений.

Батыр Бердыклычев стал представителем Всемирной организации здравоохранения в России в апреле. Ранее он работал в Европейском региональном бюро ВОЗ, также возглавлял страновые офисы организации в Белоруссии и Турции. На посту представителя организации он сменил Мелиту Вуйнович которая завершила свою миссию в стране 21 декабря 2023 года. Вуйнович была спецпредставителем ВОЗ в России с марта 2017 года. До этого она на протяжении шести лет возглавляла национальный офис организации в Казахстане. В мартеи.о. главы офиса ВОЗ в России была назначена Бахтыгуль Каррыева.

Полностью текст интервью будет опубликован в газете «Медицинский вестник» в августе.

Беседовала Татьяна Бескаравайная, текст подготовила Полина Лившиц