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Главой офиса ВОЗ...

Главой офиса ВОЗ в России назначен Батыр Бердыклычев

02.05.2024
12:42
В России назначен новый представитель ВОЗ. Им стал Батыр Бердыклычев. В марте и.о. главы офиса ВОЗ в России была Бахтыгуль Каррыева. 
Батыр Бердыклычев | Фото: news.un.org

Представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России стал Батыр Бердыклычев, он приступил к своим обязанностям в апреле, сообщили ТАСС в пресс-службе российского офиса ВОЗ.

Бердыклычев ранее работал в Европейском региональном бюро ВОЗ, также возглавлял страновые офисы организации в Белоруссии и Турции.

На посту представителя организации он сменил Мелиту Вуйнович, которая завершила свою миссию в стране 21 декабря 2023 года. Вуйнович была спецпредставителем ВОЗ в России с марта 2017 года. До этого она на протяжении шести лет возглавляла национальный офис организации в Казахстане. В марте и.о. главы офиса ВОЗ в России была назначена Бахтыгуль Каррыева. 

В 2023 году Европейский региональный комитет ВОЗ решил закрыть московский офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) до 1 января 2024 года. Его функции передали в бюро в Копенгагене (Дания). В декабре гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объяснил это тем, что центр не мог нормально функционировать. В региональном офисе ВОЗ центр по НИЗ «может продолжать свою работу», добавил он.

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