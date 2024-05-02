Главой офиса ВОЗ в России назначен Батыр Бердыклычев

На посту представителя организации он сменил Мелиту Вуйнович, которая завершила свою миссию в стране 21 декабря 2023 года. Вуйнович была спецпредставителем ВОЗ в России с марта 2017 года. До этого она на протяжении шести лет возглавляла национальный офис организации в Казахстане. В марте и.о. главы офиса ВОЗ в России была назначена Бахтыгуль Каррыева.

В 2023 году Европейский региональный комитет ВОЗ решил закрыть московский офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) до 1 января 2024 года. Его функции передали в бюро в Копенгагене (Дания). В декабре гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объяснил это тем, что центр не мог нормально функционировать. В региональном офисе ВОЗ центр по НИЗ «может продолжать свою работу», добавил он.