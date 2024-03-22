Представителем ВОЗ в России стала Бахтыгуль Каррыева

Исполняющим обязанности представителя главы офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России стала Бахтыгуль Каррыева, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу организации. Каррыева 21 марта участвовала в пресс-конференции «Борьба с туберкулезом: достижения, риски, приоритеты» как специальный представитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ в России.

Ранее Бахтыгуль Каррыева работала в должности спецпредставителя ВОЗ в Таджикистане, а также сотрудника по стратегическим вопросам офиса регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ.

На посту представителя организации она сменила Мелиту Вуйнович, которая завершила свою миссию в стране 21 декабря 2023 года. Вуйнович была спецпредставителем ВОЗ в России с марта 2017 года. До этого она на протяжении шести лет возглавляла национальный офис организации в Казахстане.

В мае 2023 года Европейский региональный комитет ВОЗ решил закрыть московский офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) до 1 января 2024 года. Его функции передали в бюро в Копенгагене (Дания). В декабре гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объяснил это тем, что центр не мог нормально функционировать. В региональном офисе ВОЗ центр по НИЗ «может продолжать свою работу», добавил он.