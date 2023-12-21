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Представитель ВОЗ в...

Представитель ВОЗ в России сообщила о завершении своей миссии в стране

21.12.2023
15:01
Артем Косенок
Представитель ВОЗ в России сообщила о завершении своей миссии в стране. Ее преемник прибудет в январе 2024 года. Ранее ВОЗ закрыла офис по профилактике неинфекционных заболеваний в Москве.
Мелита Вуйнович | Фото: duma.gov.ru

Специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович завершает миссию в Москве и едет работать в другую страну по линии организации. Об этом она сообщила ТАСС.

«Я перехожу на новую должность — тоже представителя ВОЗ в другой стране. В январе здесь будет новый человек. Я еще два года [работаю], а потом на пенсию, надеюсь», — заявила она.

Вуйнович была назначена специальным представителем ВОЗ в России в марте 2017 года. До этого шесть лет она занимала соответствующую должность, возглавляя национальный офис организации в Казахстане.

Ранее в мае также сообщалось, что ВОЗ закроет в Москве офис по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) до конца 2023 года. В декабре гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объяснил это тем, что центр не мог нормально функционировать. В региональном офисе ВОЗ центр по НИЗ «может продолжать свою работу», добавил он.

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