Представитель ВОЗ в России сообщила о завершении своей миссии в стране

Специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович завершает миссию в Москве и едет работать в другую страну по линии организации. Об этом она сообщила ТАСС.

«Я перехожу на новую должность — тоже представителя ВОЗ в другой стране. В январе здесь будет новый человек. Я еще два года [работаю], а потом на пенсию, надеюсь», — заявила она.

Вуйнович была назначена специальным представителем ВОЗ в России в марте 2017 года. До этого шесть лет она занимала соответствующую должность, возглавляя национальный офис организации в Казахстане.

Ранее в мае также сообщалось, что ВОЗ закроет в Москве офис по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) до конца 2023 года. В декабре гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объяснил это тем, что центр не мог нормально функционировать. В региональном офисе ВОЗ центр по НИЗ «может продолжать свою работу», добавил он.