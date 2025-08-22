Билл Гейтс предложил 1 млн долларов за разработку ИИ для борьбы с болезнью Альцгеймера

Частная компания Билла Гейтса Gates Ventures выплатит 1 млн долл. за создание модели искусственного интеллекта (ИИ), которая может самостоятельно обрабатывать медицинские базы данных и предлагать новые подходы к лечению болезни Альцгеймера, в том числе медикаментозному. Об этом пишет газета Financial Times.

Награда в состязании, названном Alzheimer's Insights AI, достанется коллективу, который представит наиболее новаторский способ программирования нейросетей. Они должны уметь самостоятельно планировать, логически мыслить и выполнять действия, которые помогут ускорить появление прорывных открытий на основе имеющейся информации о заболевании. Лучшее решение разместят на облачных сервисах проекта, открыв доступ для всех исследователей в этой области.

Предполагается, что технологии машинного обучения выявят новые закономерности, которые могли быть упущены при анализе огромных массивов разрозненных сведений о болезни Альцгеймера. Сегодня отмечается растущая потребность в методах лечения наиболее распространенной формы деменции. По оценкам, от слабоумия сегодня страдают 55 млн человек в мире, а к 2050 году это число может утроиться из-за старения населения планеты.

Гейтс учредил Alzheimer's Insights AI в ноябре 2020 года, через несколько месяцев после смерти своего отца Билла Гейтса-старшего от болезни Альцгеймера в возрасте 94 лет. За последние годы миллиардер инвестировал более 100 млн долл. в различные инициативы, направленные на изучение нейродегенеративной патологии, вызывающей постепенную гибель нервных клеток мозга.

В это время техгиганты из Кремниевой долины активно работают над нейросетями для постановки диагнозов и разработки лекарств. Медицина стала одной из самых перспективных сфер применения технологии.

Дальше всех продвинулась компания Google DeepMind. Ее основатель Демис Хассабис в прошлом году стал лауреатом Нобелевской премии по химии за изобретение AlphaFold — ИИ-системы, которая предсказывает структуру белков.

В марте этого года стартап Isomorphic Labs, отделившийся от Google DeepMind, привлек 600 млн долл. инвестиций. До конца года он обещает приступить к клиническим испытаниям препарата, разработанного с помощью ИИ. У него уже есть соглашения с фармкорпорациями Novartis и Eli Lilly.

Retro Biosciences, в которую вложил 180 млн долл. генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, получила в общей сложности 1 млрд долл. финансирования на создание новых методов лечения болезни Альцгеймера и продления жизни с использованием ИИ.

В июне Microsoft представила программное обеспечение Diagnostic Orchestrator, которое, как утверждается, ставит диагнозы в четыре раза лучше врачей.