BioNTech выкупит конкурирующую биотехкомпанию за 1,25 млрд долларов

BioNTech согласилась купить немецкую биотехнологическую компанию CureVac за 1,25 млрд долл. Об этом говорится в пресс-релизе.

По договоренностям акции CureVac обменяют на ценные бумаги ее нового владельца по 5,5 долл. за штуку — на 55% больше средних котировок за последний квартал. Их держатели также получат долю в 4—6% от общего капитала BioNTech после завершения сделки.

Приобретение призвано продвинуть исследования лекарств от рака на основе технологии матричной РНК (мРНК). Как отмечается, для этих целей будет использована исследовательская и производственная база CureVac, которая находится в городе Тюбинген.

Две компании были ранее конкурентами на рынке препаратов от COVID-19. BioNTech одержала верх в этом противостоянии благодаря партнерству с фармгигантом Pfizer. Вместе они создали Comirnaty — первую мРНК-вакцину в истории, которую внедрили в медицинскую практику. Аналогичная разработка CureVac оказалась менее эффективной в клинических испытаниях и не смогла выйти в продажи.

После фиаско компания переключилась на противораковые средства, сократив 30% персонала. В прошлом году она продала права на вакцины от гриппа и коронавируса британскому концерну GSK за 1,45 млрд евро (примерно 1,7 млрд долл.).

Поглощение положит конец многолетним судебным тяжбам. CureVac долгое время обвиняла BioNTech в нарушении своих патентов на мРНК-технологии и претендовала на часть выручки от вакцин. Добиться выплат так и не удалось.

BioNTech тоже смещает акцент с вакцин на онкопрепараты. На прошлой неделе производитель заключил соглашение с Bristol-Myers Squibb на 11,1 млрд долл. Вместе они займутся исследованиями биспецифического антитела, который обещает стать конкурентом знаменитой «Китруды» (пембролизумаб).