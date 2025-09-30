Biogen прекратила работу над генными терапиями на основе аденоассоциированных вирусов

Американский биотехнологический производитель Biogen полностью прекратил разработку генных терапий с использованием аденоассоциированных вирусов (AAV). Об этом пишет портал Endpoints News.

Компания отодвинула исследования таких препаратов на второй план еще в 2023 году при пересмотре своего портфеля активов. Указано, что около 20 сотрудников занимались AAV в Biogen. Большинство из них теперь переведены на другие должности, однако часть пришлось уволить, отмечается в сообщении.

За последний год аналогичные решения приняли такие корпорации, как Roche, Takeda и Vertex Pharmaceuticals. Американский фармгигант Pfizer и вовсе отказался от создания генных терапий, говорится в материале Fierce Pharma.

AAV — непатогенные вирусы, которые проникают в клетки пациентов и доставляют правильно функционирующую копию гена. Это запускает выработку нужного белка и устраняет причину заболевания. Технология успешно применяется в таких одобренных препаратах, как «Лукстурна» (воретиген непарвовек), назначаемом при патологиях сетчатки, и «Золгенсма» (онасемноген абепарвовек), которым лечат спинальную мышечную атрофию.

Производство AAV-капсидов крайне затратно. Пять из десяти самых дорогих препаратов в мире созданы с их применением: генная терапия Kebilidi (эладокаген эксупарвовек, разработка компании PTC Therapeutics) для лечения дефицита декарбоксилазы ароматических L-аминокислот стоит почти 4 млн долл., Hemgenix (этраноцоген дезапарвовек, CSL Behring) от гемофилии B — 3,5 млн долл., Elevidys (деландистроген моксепарвовек, Sarepta Therapeutics) от мышечной дистрофии Дюшенна — 3,2 млн долл., Roctavian (валоцитоген роксапарвовек, BioMarin) от гемофилии A — 2,9 млн долл., «Золгенсма» от швейцарской Novartis — 2,3 млн долл.

Однако вирусные векторы могут быть токсичны для печени — гепатоциты (так называются ее основные клетки) богаты рецепторами, облегчающими проникновение вирусов внутрь них. Впоследствии может возникнуть воспаление органа, а в отдельных случаях — острая печеночная недостаточность, при которой он перестает выполнять жизненно важные функции (очищение крови от токсинов, выработка белков свертывания), что приводит к смерти.

В ходе клинических исследований генных терапий с AAV отмечены летальные исходы. В этом году скончались четверо испытуемых таких исследований, двое — от острой печеночной недостаточности после получения препарата. Последний случай произошел в начале сентября.

За последние пять лет акции Biogen упали на 50%. Фармкомпания переживает затяжной кризис из-за ряда факторов: падение продаж — в частности, препаратов от рассеянного склероза, которые приносят ей больше половины выручки, — усиление конкуренции со стороны дженериков, проблемы с выводом на рынок новых продуктов, отсутствие инновационных разработок в портфеле. Главным разочарованием стал Aduhelm (адуканумаб/aducanumab), одобренный для лечения болезни Альцгеймера в 2021 году на основе противоречивых данных испытаний, но позднее признанный неэффективным и небезопасным. На этом фоне проводятся оптимизация расходов c 2023 года — к концу 2025-го планируется сократить их на 1 млрд долл. — и уменьшение штата.