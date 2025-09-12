PROекции будущегоБизнесАптекарь
Пациент умер после...

Пациент умер после генной терапии компании Capsida Biotherapeutics

12.09.2025
17:43
Владимир Заболотских
Умер ребенок, участвовавший в клинических испытаниях генной терапии CAP-002. Компания-разработчик Capsida Biotherapeutics прекратила исследования для выяснения обстоятельств.
Фото: freepik.com

Capsida Biotherapeutics приостановила исследования экспериментальной генной терапии CAP-002 после смерти участника. Калифорнийская биотехнологическая компания сообщила об этом в письме к пациентам, опубликованном на ее сайте.

Летальный исход произошел в ходе I/II фазы клинических испытаний (КИ) SYNRGY, которая началась в июле. Capsida уведомила Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) о случившемся и обещала предоставить регулятору полный отчет. Разработчик отметил, что определит дальнейшую судьбу препарата после выяснения причин.

CAP-002 предназначен для лечения детей с энцефалопатией, связанной с мутацией в гене STXBP1 — он кодирует белок, необходимый для передачи сигналов между клетками центральной нервной системы. Это редкое наследственное заболевание вызывает эпилептические припадки, проблемы с развитием психомоторных навыков и нарушения когнитивных функций. Больные также подвержены высокому риску внезапной смерти. Патология остается неизлечимой.

Генная терапия вводится внутривенно. Ее создали на основе аденоассоциированного вируса, который доставляет функциональную копию STXBP1 в клетки мозга, обеспечивая стабильный синтез нужного белка. Известно, что вирусные векторы в таких препаратах могут повышать риск токсичности для печени — гепатоциты в ней богаты рецепторами, облегчающими проникновение вирусных частиц внутрь клеток, что может спровоцировать воспаление, а в отдельных случаях — острую печеночную недостаточность.

По утверждению Capsida, ей удалось изобрести технологию, позволяющую избегать воздействия на печень. Это подтвердили исследования на приматах. В мае FDA присвоило CAP-002 приоритетный статус, позволяющий быстрее зарегистрировать терапию после КИ.

В этом году умерли трое участников исследований генных терапий от компании Sarepta Therapeutics: два случая произошли в марте и июне после использования Elevidys (delandistrogene moxeparvovec), впервые одобренной в 2023 году против мышечной дистрофии Дюшенна, еще один — в июле на фоне получения экспериментальной SRP-9004, которая предназначена для лечения поясно-конечностной мышечной дистрофии. У всех больных диагностирована острая печеночная недостаточность. FDA потребовало отозвать генную терапию с рынка, что производитель первоначально отказался сделать, но в итоге согласился. В конце июля американский регулятор разрешил возобновить поставки Elevidys, не обнаружив причинно-следственной связи.

Учрежденная в 2019 году Capsida имеет соглашения о сотрудничестве с крупными представителями отрасли. В их числе — AbbVie, CRISPR Therapeutics, Eli Lilly и Kate Therapeutics, которую швейцарский фармгигант Novartis приобрел в прошлом году за 1,1 млрд долл.

