Бизнес предложил Минпромторгу продлить параллельный импорт на 2023 год

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) готовит письмо в Минпромторг с предложением продлить параллельный импорт на 2023 год. Об этом «Известиям» рассказал президент организации Артем Соколов. По его словам, если не продлить действие механизма, то розница столкнется с нехваткой продукции в части категорий. В случае отмены параллельного импорта исчезнут прозрачные и понятные условия ввоза оригинальной продукции, добавил он.

В Минпромторге «Известиям» сказали, что рассмотрят предложение АКИТ, когда оно будет получено. Издание также направило запрос в правительство. В ФАС сообщили, что на площадке Евразийского экономического союза надзорный орган обсуждает открытие параллельного импорта для всех товаров.

Тема легализации параллельного импорта обсуждалась на протяжении последних нескольких лет. В марте правительство приняло соответствующие изменения вместе с первым пакетом антисанкционных мер, писал «ФВ». Ввоз продукции без разрешения правообладателя был легализован в России до конца 2022 года.

В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. Лекарственные препараты в список не вошли, но перечень пополнила другая фармпродукция: товары для женской гигиены брендов O.В. и Carefree, а также санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи.

В начале августа ведомство включило в список реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака (бренд Miltenyi Biotec). Позднее зам. главы Минпромторга Василий Шпак сообщил, что ведомство ожидает предложения от Минздрава, ФМБА и Роспотребнадзора о внесении дополнительных номенклатур медоборудования в перечень для параллельного импорта.