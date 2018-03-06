Бизнес стал меньше доверять науке

08:08
30 ноября 2018

Елена Григорьева

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При разработке молекул фармкомпании склонны больше доверять результатам собственных R&D подразделений, чем результатам, полученным во внешних научных лабораториях. Такое мнение в интервью корреспонденту «ФВ» высказал директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета, к.т.н. Дмитрий Телышев.

По его мнению, бизнес все меньше доверяет науке.

«Если говорить о разработках в области исследования молекул, это сложный и затратный проект, как с точки зрения вложений, так и времени. Входить в проект в области разработки молекулы крайне дорого, да и механизмов возможной поддержки таких проектов немного. Сложность и в том, что наш внутренний рынок потенциальных покупателей очень узкий, и уровень инвестиций в нем гораздо более низкий, чем в странах Европы и США. Кроме того, если стартап рассчитывает на венчурные инвестиции, нужно найти оптимистичного инвестора, который поверит, что через 10 лет проект принесет пользу, таких инвесторов единицы. Инвесторы куда охотнее вкладываются в ИТ-проекты в области медицины – инвестиций требуется меньше, а результат будет получен гораздо быстрее», – отметил эксперт.

Отражается на рынке стартапов и то, что бизнес все меньше доверяет разработкам ученых «со стороны», делая ставку на собственные R&D подразделения. 

«Наука сегодня немного дискредитирует себя. Этому есть множество подтверждений. Так, у всех на слуху скандал вокруг американской медицинской компании Theranos, глава которой Элизабет Холмс обещала потребителям метод комплексного анализа всего лишь по одной капле крови. Разработка выглядела перспективной, имела массу патентов по всему миру и легко привлекала инвесторов. Однако оказалось, что Элизабет Холмс – мошенница, так, наноконтейнеры – часть запатентованной технологии Theranos – были сертифицированы только для одного вида анализов, а использовались для 15, и точность этих анализов была крайне низкой. Остальные анализы и вовсе выполнялись в лабораториях компании на самом обычном оборудовании», –резюмирует Дмитрий Телышев.  

Результат подобных околонаучных афер закономерен: фармацевтический и медицинский бизнес сегодня больше доверяет результатам собственных исследований, чем разработкам ученых – представителей академических институтов и научных лабораторий. Такова мировая тенденция.

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