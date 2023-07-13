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Благотворительные фонды выступили...

Благотворительные фонды выступили против запрета госзакупок иностранных аппаратов ИВЛ

13.07.2023
15:58
Артем Косенок
Благотворительные фонды выступили против инициативы Минпромторга запретить госзакупки зарубежных аппаратов ИВЛ. Ранее проект ведомства также не поддержали в СПЧ.
Фото: 123rf.com

Девять благотворительных фондов выступили против введения запрета на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) зарубежного производства для государственных и муниципальных нужд. Они написали письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на документ. Свои подписи поставили руководители НКО «Живи сейчас», «Вера», «Кораблик», «Адвита» и др.

В письме они указали, что в России пока не существует налаженного серийного производства всех видов оборудования, на закупку которого Минпромторг ранее предложил наложить запрет. При этом авторы письма утверждают, что неоднократно обращались к российским производителям аппаратов ИВЛ с просьбой предоставить те для тестирования, но ни один не смог передать такое оборудование.

В письме говорится, что такой запрет лишит граждан с паллиативным статусом и инвалидностью поддержки в виде предоставления аппарата ИВЛ от государства. Запрет не позволит обслуживать уже купленное оборудование, что повлечет за собой выведение из эксплуатации большей части имеющихся рабочих аппаратов в России. За этим также последует рост расходов государства на стационарную медицинскую помощь и дефицит реанимационных койко-мест.

В Минпромторге «Ведомостям» подтвердили получение письма. Представитель ведомства сообщил, что проект постановления уже прошел необходимые общественные обсуждения, по итогам которых было получено десять комментариев. «Финальная версия проекта будет сформулирована с учетом полученной от граждан и организаций обратной связи», — отметил он. Также в ведомстве анонсировали встречу производителей оборудования, представителей врачебного сообщества и фондов на площадке Минпромторга для открытого обсуждения проекта. Ограничение на закупку может быть распространено только на те виды аппаратов ИВЛ, которые производятся в России и успешно применяются в системе здравоохранения, отметил представитель Минпромторга.

В конце июня Минпромторг разместил для общественного обсуждения проект, которым предлагается запретить закупки иностранных аппаратов ИВЛ для нужд государственных муниципальных учреждений. В пояснительной записке к документу говорилось, что суммарные производственные мощности российских производителей этой продукции составляют до 36 тыс. единиц в год. Среднегодовая же потребность в аппаратах ИВЛ для государственных ‎и муниципальных нужд, по данным единой информационной системы в сфере закупок, оценивается на уровне 2,7 тыс. единиц.

Позднее против такой инициативы министерства выступил Совет по правам человека при Президенте России (СПЧ). Там увидели в этом риски для жизни пациентов. В СПЧ отметили, что организация выступает за поддержку российского предпринимательства, но не позволит рисковать жизнями.

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