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Boehringer вложит 1...

Boehringer вложит 1 млрд долл в разработку регенеративных средств против болезней печени

23.04.2024
11:10
Владимир Заболотских
Boehringer Ingelheim выплатит Ochre Bio 1 млрд долл. на разработку средств против хронических заболеваний печени. Компании сосредоточат усилия на создании инновационных препаратов, способных восстановить регенеративную функцию органа.
Фото: boehringer-ingelheim.com

Ochre Bio и Boehringer Ingelheim заключили соглашение о разработке первых в своем классе регенеративных методов лечения хронических заболеваний печени, говорится в пресс-релизе компаний.

Согласно договоренностям, Ochre Bio получит 35 млн долл. авансом и до 1 млрд долл. по результатам работы над созданием препаратов, их исследованием и коммерциализацией.

Печень – единственный орган человека, способный к регенерации. По мере прогрессирования хронических заболеваний естественная функция самовосстановления органа брюшной полости снижается, что может привести к тяжелым осложнениям, таким как печеночная недостаточность и рак печени.

Ochre Bio будет пытаться разработать лекарственное средство, которое поможет вернуть органу брюшной полости его восстановительные функции, а также предотвратить или обратить вспять прогрессирование заболевания. Компания проанализировала тысячи образцов человеческой печени с помощью технологий машинного обучения, расширенной визуализации данных и глубокого ДНК-фенотипирования. Также будут использованы запатентованные модели перфузии органов человека ex vivo и платформа для синтеза РНК, которые позволят определить мишени для борьбы с болезнями печени.

В прошлом месяце Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) зарегистрировало первый препарат против неалкогольного стеатогепатита (НАСГ). Им стало лекарственное средство Rezdiffra (resmetirom) компании Madrigal Pharmaceuticals, которое смогло уменьшить проявления заболевания и фиброза у 26—27% пациентов в ходе исследований.

Кроме того, в феврале стало известно о данных фазы II исследования препарата survodutide, которое проводят фармкомпании Zealand Pharma и Boehringer Ingelheim. Лекарство показало эффективность против метаболической дисфункции, ассоциированной со стеатогепатитом (MASH).

Ежегодно хронические заболевания печени уносят жизни около одного миллиона человек. В настоящее время не существует одобренных лекарств против цирроза печени.

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