Bristol-Myers Squibb не смогла расширить показания препарата Cobenfy для лечения шизофрении

Bristol-Myers Squibb (BMS) не удалось добиться расширения показаний препарата Cobenfy (xanomeline и trospium chloride), предназначенного для лечения шизофрении.

Производитель сообщил в пресс-релизе, что на III фазе исследований ARISE лекарственное средство в комбинации с атипичными антипсихотиками не показало статистически значимого преимущества над плацебо. Действие комбинации оценивали на людях, сохранявших симптомы психического заболевания, несмотря на получение классической терапии.

Cobenfy рассматривался как потенциальное решение для пациентов с шизофренией, которым не помогают стандартно назначаемые антипсихотические препараты. В реальной клинической практике прекращение их приема из-за слабого терапевтического эффекта или сильных побочных реакций — крайне частое явление. В одном из крупнейших когортных исследований на эту тему доля подобных случаев составила 65,9% за несколько лет наблюдений.

Пероральное средство представляет собой сочетание агониста мускариновых рецепторов центральной нервной системы — xanomeline — и периферического антагониста — trospium chloride. В отличие от антипсихотиков оно воздействует на холинергические рецепторы мозга, а не блокирует дофаминовые рецепторы, позволяя минимизировать нежелательные побочные эффекты.

Фармацевтический гигант отметил, что проведет анализ полученных данных и обсудит возможные дальнейшие шаги с медицинским сообществом и регулятором.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Cobenfy как монотерапию в сентябре прошлого года. Это была первая регистрация препарата от шизофрении с новым механизмом действия за последние несколько десятков лет. Права на лекарство достались BMS в результате покупки компании Karuna Therapeutics за 14 млрд долл.

Лекарство также изучается в качестве потенциального средства для лечения агрессии и когнитивных нарушений, вызванных болезнью Альцгеймера, — III фаза испытаний начнется в этом году. Кроме того, его применение рассматривается при расстройствах аутистического спектра и биполярном расстройстве — начало заключительных исследований запланировано на 2025 и 2026 годы соответственно.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), шизофрения — одна из главных причин инвалидности в мире. Заболеванием страдают около 24 млн человек в мире. Оно характеризуется положительными (галлюцинации, бред, спутанность речи и действий), отрицательными (социальная изоляция, скудность речи, снижение мотивации и способности испытывать удовольствие) и когнитивными симптомами.