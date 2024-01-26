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Bristol-Myers завершила сделку...

Bristol-Myers завершила сделку по покупке Mirati Therapeutics за 5,8 млрд долларов

26.01.2024
15:42
Владимир Заболотских
BMS сообщила о завершении сделки по покупке производителя онкологических лекарств Mirati Therapeutics спустя три месяца после заключения соглашения. Стоимость приобретения составила 5,8 млрд долл. 
Фото: bms.com

Bristol-Myers Squibb (BMS) завершила сделку по приобретению Mirati Therapeutics за 5,8 млрд долл. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Акции Mirati перестали торговаться на бирже NASDAQ Global Select Market. Производитель лекарственных средств от опухолевых заболеваний теперь стал дочерним предприятием BMS. Соглашение между компаниями было заключено в октябре прошлого года.

Благодаря сделке портфель американской фармкорпорации пополнился препаратом KRAZATI (adagrasib) от немелкоклеточного рака легкого с мутацией гена KRAS G12C. Лекарство было одобрено регуляторными органами США и Европейского союза.

Также Mirati имела несколько многообещающих разработок в области борьбы с онкозаболеваниями. В их числе первый в своем классе ингибитор белка аргинин-метилтрансфераза 5 (PRMT5) MRTX1719. Чрезмерная экспрессия этого фермента является причиной лимфомы, рака легких, молочной железы и других видов опухолей. PRMT5 участвует в широком спектре биологических процессов, таких как рост, развитие и дифференцировка клеток, регуляция хроматина, сплайсинг, реагирование на повреждение ДНК, транспортировка белков и передача сигналов между клетками.

«Завершение сделки с Mirati является важной вехой в нашей деятельности по продолжению диверсификации портфеля онкологических препаратов и расширению линейки кандидатных лекарств во второй половине текущего десятилетия и в последующие годы», – заявил гендиректор BMS Крис Бернер.

В прошлом году BMS также приобрела разработчика противоопухолевых лекарств Turning Point Therapeutics за 4,1 млрд долл.

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