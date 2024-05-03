Бывшему замглавы НИИ вакцин и сывороток огласили приговор

Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор бывшему заместителю директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Андрею Васильеву. Суд признал его виновным в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что Васильев, будучи председателем единой комиссии по осуществлению закупок НИИ, в течение двух лет получал взятки от директора петербургского ООО «Стадиум», а также через посредника. С ноября 2018 по июнь 2020 года представителю института передали около 30 млн руб. за победу компании в конкурсе на поставку инкубационного яйца.

Васильев вину не признал.

Суд приговорил его к 9,5 года строгого режима. Также Васильев должен выплатить штраф в 29,9 млн руб., и он лишается права занимать должности на государственной службе в течение 10 лет.

В прошлом году ФМБА провело плановую проверку в сфере противодействия коррупции в СПбНИИВС. В ходе нее были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. За допущенные нарушения директор научного учреждения Виктор Трухин был уволен. СМИ сообщали, что в полицию столицы обратилась его дочь и заявила о его пропаже. Но через несколько дней стало известно, что его арестовали по подозрению в растрате. По версии следствия, ущерб от действий Трухина превысил 436 млн руб. Своей вины он не признает.