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Бывшему замглавы НИИ...

Бывшему замглавы НИИ вакцин и сывороток огласили приговор

03.05.2024
10:07
Суд признал виновным бывшего замглавы СПбНИИВС Андрея Васильева в получении взятки при закупке инкубационного яйца. Его приговорили к 9,5 года строгого режима и штрафу в 30 млн руб. Васильев вину не признал.
Андрей Васильев | Фото: spbniivs.ru

Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор бывшему заместителю директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Андрею Васильеву. Суд признал его виновным в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что Васильев, будучи председателем единой комиссии по осуществлению закупок НИИ, в течение двух лет получал взятки от директора петербургского ООО «Стадиум», а также через посредника. С ноября 2018 по июнь 2020 года представителю института передали около 30 млн руб. за победу компании в конкурсе на поставку инкубационного яйца.

Васильев вину не признал. 

Суд приговорил его к 9,5 года строгого режима. Также Васильев должен выплатить штраф в 29,9 млн руб., и он лишается права занимать должности на государственной службе в течение 10 лет. 

В прошлом году ФМБА провело плановую проверку в сфере противодействия коррупции в СПбНИИВС. В ходе нее были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. За допущенные нарушения директор научного учреждения Виктор Трухин был уволен. СМИ сообщали, что в полицию столицы обратилась его дочь и заявила о его пропаже. Но через несколько дней стало известно, что его арестовали по подозрению в растрате. По версии следствия, ущерб от действий Трухина превысил 436 млн руб. Своей вины он не признает.

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