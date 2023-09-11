Экс-глава Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток арестован по подозрению в растрате

Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 7 ноября экс-директора НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России Виктора Трухина. Его подозревают в растрате (ч.4 ст.160 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Трухин просил домашний арест. Его защита обратила внимание, что бывший глава НИИ активно сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться в квалификации его деяний.

Следствие считает, что Трухин причинил ущерб институту на сумму 436,7 млн руб. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Трухин не признает своей вины.

Ранее сообщалось, что ФМБА провело плановую проверку в сфере противодействия коррупции в научном учреждении. В ходе нее были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. За допущенные нарушения Трухин был уволен с должности главы НИИ вакцин и сывороток. СМИ сообщали, что в полицию столицы обратилась его дочь и заявила о его пропаже.

В ноябре 2022 года суд в Санкт-Петербурге арестовал заместителя директора института Андрея Васильева. Следствие считает, что он, будучи председателем единой комиссии по осуществлению закупок НИИ, получил от заместителя генерального директора одной из компаний взятку. Он должен был обеспечить победу фирмы в заключении госконтракта на 150 млн руб. Общая сумма взятки составила не менее 30 млн руб.