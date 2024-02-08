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ЦБ связал рост...

ЦБ связал рост цен на яйца со спросом со стороны фармкомпаний

08.02.2024
18:14
Артем Косенок
В Центробанке связали рост цен на куриные яйца со спросом со стороны фармкомпаний. Они требуются для производства вакцин от кори, паротита, краснухи и гриппа, а после ухода зарубежных предприятий необходимо было экстренно наращивать отечественные мощности по их производству, говорится в докладе. Ранее Президент России также связал нехватку ряда вакцин с дефицитом яиц.
Фото: Mateus Andre/Freepik

Центробанк назвал фармотрасль одним из факторов, влияющих на дефицит куриных яиц. Об этом говорится в февральском докладе «Региональная экономика», опубликованном на сайте ЦБ.

В документе сообщается, что на рост цен на такую продукцию повлияли санкции, из-за которых птицефабрикам пришлось искать новых поставщиков инкубационных яиц, а также распространение в 2023 году птичьего гриппа в отдельных регионах (Ярославской области, Республиках Башкортостан и Коми).

Кроме того, давление на рынок оказывает возросший спрос на инкубационные яйца со стороны фармацевтических компаний.

«Яйца являются сырьем при производстве вакцин от кори, паротита, краснухи и гриппа. По оценкам экспертов отрасли, на это требуется 100—120 млн яиц в год, или около 0,2—0,3% общего выпуска», — говорится в докладе.

Снижение предложения вакцин из-за ухода европейских и американских фармпредприятий с российского рынка потребовало экстренного наращивания отечественных мощностей по их производству, что повлекло за собой рост спроса на яйца, утверждается в докладе. В результате этих факторов в 2023 году предложение яиц росло медленнее спроса, а дисбаланс спроса и предложения привел к росту цен.

Яйца птиц традиционно используются для культивации вирусов гриппа, кори и паротита при производстве вакцин. Для этой цели используются эмбрионы 6—10-дневного возраста. При производстве вакцин применяют только «чистые» инкубационные яйца.

При создании вакцин отечественного производства, как однокомпонентных, так и комбинированных, против кори, эпидемического паротита и краснухи используется культивация на первичной культуре клеток эмбрионов японских перепелов. Из зарегистрированных в России вакцин против кори куриные яйца применяются при производстве «Приорикс тетра» (GSK) и вакцины М-М-Р II (MSD).

Культивация на куриных эмбрионах используется при создании всех живых и инактивированных вакцин для профилактики гриппа.

Ранее сообщалось, что в российских регионах не удалось закрыть потребность в вакцинах от кори. По состоянию на 24 апреля было отгружено свыше 650 тыс. доз препаратов. Всего же для плановой вакцинации в 2023 году в субъекты будет направлено более 4 млн доз. Тогда же Роспотребнадзор сообщал об осложнении ситуации с заболеваемостью корью. В мае глава службы Анна Попова заявила, что ситуация стабилизировалась: регистрируется снижение заболеваемости. Позднее специалисты Минздрава сообщали о нехватке в нескольких регионах вакцин от кори.

В декабре 2023 года в ходе совмещенной «прямой линии» и итоговой пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о скором решении проблемы с вакцинами от кори, краснухи и паротита. Он назвал их нехватку «техническим сбоем», связанным с дефицитом яиц, которые являются сырьем для производства препаратов.

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