CapVest купила немецкого производителя лекарств Stada

Лондонская инвестиционная компания CapVest Partners подписала окончательное соглашение о приобретении контрольного пакета акций немецкого производителя лекарств Stada. Об этом говорится в пресс-релизе.

Условия сделки не раскрываются. Указывается лишь, что ее закроют в начале следующего года. Как ранее писали СМИ, стороны обсуждали сумму в 10 млрд евро (около 11,7 млрд долл.).

Продавцами выступили американские инвестфонды Bain Capital и Cinven, которые владели Stada с 2017 года, когда приобрели долю в 63,85% за 5,3 млрд евро. За восемь лет стоимость актива достигла 8 млрд евро благодаря добавлению в портфель 16 новых препаратов и росту продаж. В прошлом году выручка превысила 4 млрд евро (+9% с 2023-го), показатель (прибыль до вычета процентов по задолженностям, налогов и амортизации) EBITDA более чем удвоился (886 млн евро), а штат теперь насчитывает 11 649 сотрудников.

Как отмечается, после завершения сделки владельцы Stada останутся миноритарными акционерами. Они начали прорабатывать пути выхода из капитала компании в 2023 году. Первоначально планировалось провести первичное размещение акций (IPO) в марте 2025 года, однако его отложили до осени из-за волатильности фондового рынка.

В июле CapVest изъявила намерение купить фармкомпанию. Однако стороны не могли договориться о стоимости актива. В августе на фоне пробуксовки переговоров Bain Capital и Cinven возобновили подготовку к IPO.

Stada числится среди ведущих европейских производителей дженериков и безрецептурных препаратов и последних крупных независимых игроков в своем сегменте. Среди основных брендов — средство для лечения симптомов простуды и гриппа «Гриппостад» (кофеин + парацетамол + хлорфенамин + аскорбиновая кислота), мазь «Левомеколь», лекарство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний «Кардиомагнил», шампунь «Низорал», витаминные комплексы «Витрум» и «Кальций D3 Никомед». Кроме того, он активно развивает направление биоаналогов. Недавно ему удалось вывести на американский и европейский рынки Wezlana (Uzpruvo в ЕС) — копию оригинальной «Стелары» (устекинумаб), применяемой от псориаза и воспалительных заболеваний кишечника производства Johnson & Johnson.

CapVest инвестирует в товары повседневного спроса, здравоохранение и жизненно необходимую инфраструктуру. Фонду принадлежат активы на примерно 12 млрд евро. В последние годы он стал собственником фармкомпании NextPharma, производителя печенья Voortman Cookies и фирмы Curium, специализирующейся на радионуклидной диагностике.