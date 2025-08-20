Владельцы Stada возобновили подготовку к IPO после провала сделки с CapVest

Инвестиционные фонды Bain Capital и Cinven возобновили подготовку к первичному размещению акций (IPO) фармацевтической компании Stada Arzneimittel на Франкфуртской бирже. Решение принято после провала переговоров с лондонской CapVest Partners, пишет Bloomberg.

В июле CapVest начал обсуждать покупку контрольного пакета акций Stada с Bain Capital и Cinven — ее текущими владельцами — за 10 млрд евро (11,7 млрд долл.). Как отметили источники агентства, стороны не смогли прийти к соглашению из-за разногласий в оценке стоимости и предложенных условиях. В результате инвестфонды решили провести листинг в октябре — вариант, который изначально рассматривался ими как более предпочтительный.

При этом не исключается, что сделка по продаже немецкого производителя лекарств все же состоится, следует из сообщения.

Bain Capital и Cinven приобрели 63,85% акций Stada за 5,3 млрд евро в 2017 году. Тогда это была одна из последних независимых компаний в Европе, выпускающих копии оригинальных медикаментов. Спустя шесть лет ее стоимость достигла 8 млрд евро благодаря добавлению в портфель 16 новых препаратов, а также увеличению выручки от товаров для здоровья (+19% — 40% от всей суммы) и дженериков (+6% — тоже 40%). Фонды задумались о продаже подорожавшего актива, однако им не удалось прийти к консенсусу по цене с потенциальными покупателями. В качестве наиболее оптимального сценария они выбрали IPO, которое планировалось на март этого года, но затем было отложено до сентября из-за волатильности фондового рынка.

В случае выхода на биржу Stada войдет в число главных игроков европейского фармрынка. Среди основных брендов — средство для лечения симптомов простуды и гриппа «Гриппостад» (кофеин + парацетамол + хлорфенамин + аскорбиновая кислота), противовоспалительный крем Hirudoid, мазь «Левомеколь», лекарство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний «Кардиомагнил» (ацетилсалициловая кислота + магния гидроксид), шампунь «Низорал», витаминно-минеральные комплексы «Витрум» и «Кальций D3 Никомед». Производитель активно развивает сегмент биоаналогов, в частности, недавно смог вывести на рынок США и Евросоюза Wezlana/Uzpruvo, копирующий «Стелару» (устекинумаб) от фармгиганта Johnson & Johnson — им лечат псориаз и воспалительные заболевания кишечника во многих странах с 2008 года.