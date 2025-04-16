Чистая прибыль J&J в I квартале выросла более чем в три раза

Johnson & Johnson (J&J) зафиксировала взлет чистой прибыли в I квартале на 238%, до 11 млрд долл. В аналогичный период 2024 года этот показатель составил 3,3 млрд долл., следует из финансового отчета компании по итогам прошедших трех месяцев.

Выручка производителя увеличилась на 2%, до 21,9 млрд долл. Фармацевтическое подразделение J&J показало аналогичный рост, заработав 13,9 млрд долл.

Наиболее значительная положительная динамика отмечается у лекарственных средств:

«Дарзалекс» (даратумумаб) — применяется при множественной миеломе: 3,2 млрд долл., +22,5%;

«Тремфея» (гуселькумаб) — показан при псориазе, а в марте одобрен FDA для лечения болезни Крона: 956 млн долл., +20%;

«Эрлеада» (апалутамид) — борется с раком предстательной железы: 771 млн долл., +15%;

«Ксарелто» (ривароксабан) — антикоагулянт: 690 млн долл., +33,3%;

«Симпони» (голимумаб) — средство для лечения ревматоидного артрита: 659 млн долл., +23%;

Spravato ( esketamine ) — назальный спрей, недавно получивший разрешение регулятора для использования при тяжелой депрессии: 320 млн долл., +43%.

В то же время у ряда активов резко упали продажи на фоне конкуренции с биоаналогами:

«Стелара» (устекинумаб) — используется при псориазе и воспалительных заболеваниях кишечника: 1,63 млрд долл., -32%;

«Имбрувика» (ибрутиниб) — средство для лечения В-клеточных злокачественных новообразований: 709 млн долл., -10%;

«Ремикейд» (инфликсимаб) — назначается при аутоиммунных заболеваниях: 359 млн долл., -18%.

J&J прогнозирует, что ее доходы поднимутся на 3—4%, примерно до 92 млрд долл. Это связано с завершением сделки по покупке компании Intra-Cellular Therapies за 14,6 млрд долл., благодаря которой фармгигант получил права на антипсихотик Caplyta (lumateperone).

В то же время производителю придется списать около 400 млн долл. из-за торговых пошлин, о скором введении которых объявил президент США Дональд Трамп. Причем подразделение медицинских изделий пострадает больше всего от этих тарифных мер, сообщил газете Financial Times финансовый директор J&J Джозеф Волк.

Издание также приводит слова генерального директора Хоакина Дуато, который отметил, что повышенная ставка на импорт может создать сбои в цепочке поставок и привести к дефициту продукции. Он добавил, что почти все передовые лекарства компании, зарегистрированные FDA, планируется выпускать на территории США.

В прошлом месяце J&J анонсировала перенос основных производственных мощностей в Штаты. На реализацию этой цели в течение следующих четырех лет выделено 55 млрд долл.