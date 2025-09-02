Что нужно сделать аптеке в сентябре

В сентябре аптекам придется внести в свою работу ряд изменений, продиктованных новыми нормативными актами. Большая часть изменений в регуляторике этого года связана с очередным этапом работы «регуляторной гильотины». Еще в прошлом году был запланирован пересмотр ключевых актов, регулирующих работу аптек, дистрибьюторов и фармкомпаний.

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова дала рекомендации, что необходимо сделать фармрознице.

Изменить СОП по новым приказам № 260н, № 259н, № 100н и ознакомить персонал под подпись.

Во внутренних приказах изменить ссылки на старые нормативные документы на новые.

Книга отзывов и предложений теперь может быть в аптеке на усмотрение директора.

Распродать остатки калия перманганата и вывести из своего ассортимента, если нет возможности выделить отдельное помещение для его хранения.

Если у аптеки есть разрешение на дистанционную торговлю, нужно завести журнал регистрации выполненных заказов и доставок при осуществлении розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом, с указанием даты, времени, номера заказа, наименований лекарственных препаратов и их производителей, лекарственных форм, форм выпуска, информации о времени, дате и адресе доставки заказа покупателю. Журнал ведется с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных.

Аптекам, осуществляющим льготный отпуск, необходимо внести изменения в форму журнала учета рецептов, находящихся на обслуживании, на лекарственные препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой гражданам, имеющим право на обеспечение лекарственными препаратами за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации (при осуществлении отпуска указанных лекарственных препаратов) в электронном или бумажном виде.

В течение одного рабочего дня со дня поступления лекарства на отсроченное обслуживание аптека должна уведомить пациента по телефону или SMS.

Рецепты, выписанные для использования в стационаре, теперь должны быть возвращены пациенту с отметкой «Рецепт недействителен».

Сделать новый план-график по внутренним аудитам: проводить его необходимо как минимум два раза в год.

Отменено требование об освещении вывески в ночное время.

«Зашить» в программу локальный модуль по «Честному знаку».

Разработать систему управления качеством по новым НАП.

«ФВ» уже подробно писал о нормативных изменениях, вступающих в силу с 1 сентября 2025 года.