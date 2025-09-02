БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
Что нужно сделать...

Что нужно сделать аптеке в сентябре

02.09.2025
11:09
Ольга Коберник
Вступил в силу ряд регуляторных изменений, касающиеся работы аптек. Под пересмотр попали ключевые акты для розницы: правила хранения, отпуска и надлежащей аптечной практики. Какие журналы необходимо теперь вести фарморганизациям, как работать с рецептами и информировать пациентов. Законодательную базу изучили в СРО «Ассоциация независимых аптек».
Фото: 123rf.com

В сентябре аптекам придется внести в свою работу ряд изменений, продиктованных новыми нормативными актами. Большая часть изменений в регуляторике этого года связана с очередным этапом работы «регуляторной гильотины». Еще в прошлом году был запланирован пересмотр ключевых актов, регулирующих работу аптек, дистрибьюторов и фармкомпаний. 

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова дала рекомендации, что необходимо сделать фармрознице.

  • Изменить СОП по новым приказам № 260н, № 259н, № 100н и ознакомить персонал под подпись.
  • Во внутренних приказах изменить ссылки на старые нормативные документы на новые.
  • Книга отзывов и предложений теперь может быть в аптеке на усмотрение директора.
  • Распродать остатки калия перманганата и вывести из своего ассортимента, если нет возможности выделить отдельное помещение для его хранения.
  • Если у аптеки есть разрешение на дистанционную торговлю, нужно завести журнал регистрации выполненных заказов и доставок при осуществлении розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом, с указанием даты, времени, номера заказа, наименований лекарственных препаратов и их производителей, лекарственных форм, форм выпуска, информации о времени, дате и адресе доставки заказа покупателю. Журнал ведется с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных.
  • Аптекам, осуществляющим льготный отпуск, необходимо внести изменения в форму журнала учета рецептов, находящихся на обслуживании, на лекарственные препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой гражданам, имеющим право на обеспечение лекарственными препаратами за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации (при осуществлении отпуска указанных лекарственных препаратов) в электронном или бумажном виде.
  • В течение одного рабочего дня со дня поступления лекарства на отсроченное обслуживание аптека должна уведомить пациента по телефону или SMS.
  • Рецепты, выписанные для использования в стационаре, теперь должны быть возвращены пациенту с отметкой «Рецепт недействителен».
  • Сделать новый план-график по внутренним аудитам: проводить его необходимо как минимум два раза в год.
  • Отменено требование об освещении вывески в ночное время.
  • «Зашить» в программу локальный модуль по «Честному знаку».
  • Разработать систему управления качеством по новым НАП.

«ФВ» уже подробно писал о нормативных изменениях, вступающих в силу с 1 сентября 2025 года.

