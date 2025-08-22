БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
«Почта России» просит Мишустина ускорить разрешение на продажу лекарств

22.08.2025
18:02
Дина Коблова
«Почта России» просит ускоренный допуск к продаже лекарств. Это одна из мер, которая поможет почтовому оператору стать самоокупаемым и расширить спектр услуг для населения, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
Совет директоров «Почты России» обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину для принятия оперативных мер, включая содействие государства в снижении долговой нагрузки. Среди предлагаемых мер: разрешить почтовому оператору продажу безрецептурных лекарств в отделениях, где нет аптек, а также присвоение «Почте России» статуса уполномоченного оператора трансграничной торговли и интеграцию сервисов с порталом Госуслуг. Об этом ТАСС по итогам заочного заседания совета директоров почтового оператора сообщил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Совета директоров «Почты России» Сергей Гаврилов. 

«Реализация этих мер при поддержке государства даст возможность работать в режиме самоокупаемости и расширять перечень услуг для населения и бизнеса», — заявил депутат.

В феврале этого года Минцифры подготовило проект федерального закона о первоочередных мероприятиях по обеспечению устойчивого развития АО «Почта России». Тогда министерство предложило наделить «Почту России» правом реализации лекарственных препаратов в отделениях почтовой связи без фармацевтической лицензии. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) назвала такие послабления на фармрынке дискриминационными. РААС направила обращение председателю правительства Михаилу Мишустину.

В апреле министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что продавать лекарства в отделениях «Почты России» там, где нет аптек и медорганизаций, начнут уже в 2025 году. В перечень отпускаемых препаратов войдут средства для экстренной помощи, такие как жаропонижающие и обезболивающие лекарства.

