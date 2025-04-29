Мурашко рассказал о планах по продаже лекарств через «Почту России» в этом году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поделился подробностями о планах по отпуску лекарств через «Почту России» там, где нет аптечных пунктов или медицинских организаций. Как сообщил глава Минздрава журналистам, реализовать инициативу намерены уже в 2025 году, пишет «Интерфакс».

В список препаратов, отпуск которых разрешат в почтовых отделениях, войдут преимущественно лекарства для экстренной помощи, так как другие препараты можно заказать через аптеки. В перечень должны войти в том числе жаропонижающие и обезболивающие средства.

«Самый сложный вопрос — это рецептурные препараты, потому что по ним всегда есть риски», — заявил Мурашко.

По его словам, пилотный проект не потребуется, но необходимо, чтобы экспертное сообщество установило список препаратов, которые можно отпускать без рисков. Также тем, кто будет заниматься отпуском лекарств в аптеках, нужно дать «определенную образовательную часть».

Ранее Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ сообщил, что Минздрав планирует разрешить отпуск лекарств через отделения «Почты России» в населенных пунктах, где нет аптек или медорганизаций. По его словам, сейчас лекарства доступны в 40 тыс. ФАП, но этого недостаточно для удаленных регионов. Необходимость получения фармацевтической лицензии министр не упомянул.

Минцифры подготовило проект федерального закона о первоочередных мероприятиях по обеспечению устойчивого развития АО «Почта России» в феврале этого года. Министерство предложило наделить «Почту России» правом реализации лекарственных препаратов в отделениях почтовой связи без фармацевтической лицензии. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) назвала такие послабления на фармрынке дискриминационными. РААС направила обращение председателю правительства Михаилу Мишустину.

Доставка лекарств с помощью передвижных аптек, дронов, «Почты России» необходима регионам, заявил депутат Госдумы Александр Петров. Скептицизм представителей отрасли не оправдан, считает он.

«Почта России» в 2019 году решила зайти на аптечный рынок. Тогда же правительство разрешило ей вести фармацевтическую деятельность — утвердило новый пункт в уставе госкомпании. Удалось монополисту получить и лицензию на розничную фармдеятельность. Правда, по планам «Почта России» должна была решать социальную функцию и обеспечивать лекарствами населенные пункты, где проживают не более 20 тыс. человек. Тем не менее эксперимент почему-то начался в городах Самарской области с населением от 50 тыс. до 700 тыс. человек.

В 2021 году «Почта России» уже решила создать самую разветвленную аптечную сеть в стране на базе своих отделений. Для этого за четыре года почтовый оператор планировал модернизировать 25 тыс. сельских отделений и подготовить персонал. На первом этапе предлагалось обновить 632 сельских отделения связи. Речь шла об отделениях в труднодоступных населенных пунктах, где проживают менее чем 5 тыс. человек. Тогда же «Почта России» в тестовом режиме запустила и сайт по продаже лекарств, который работал по принципу онлайн-бронирования.

Фармсообщество критично отнеслось к планам «Почты» зайти на розничный фармрынок. Тогда эксперты выразили сомнения в реализации проекта. К помещениям и сотрудникам аптек есть много требований, которые почтовый оператор не сможет удовлетворить. Для этого в правительстве уже тогда были готовы менять законодательство и позволить монополисту работать на особых условиях.

Но в 2023 году после смены гендиректора «Почта России» разочаровалась в открытии собственных аптечных пунктов, убедившись в их нерентабельности.