Депутаты Госдумы вновь предложили запретить мигрантам заниматься фармацевтической деятельностью

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 685594-8 о внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Документом ужесточаются условия трудоустройства в России мигрантов.

Авторы законопроекта предлагают уменьшить количество областей деятельности, в которых могут быть заняты иностранцы: к ним относятся в том числе медицинская и фармацевтическая отрасли. Кроме того, трудовым мигрантам намерены запретить:

занимать должность педагогического работника в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего и дополнительного образования;

перевозить грузы автомобильным транспортом (за исключением международных перевозок);

осуществлять деятельность по доставке мелких грузов, посылок, корреспонденции.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, на качество оказания медицинских и фармакологических услуг влияют несколько факторов, в числе которых: обучение и практика, а также правильная постановка диагноза и определение препарата.

«Многие медицинские термины существенно отличаются от бытового русского языка, на котором происходит обычное общение и тестирование иностранных граждан, въехавших на территорию Российской Федерации с целью работы», — считают авторы документа.

Третий фактор, который ограничивает возможность иностранцам заниматься в России медицинской и фармакологической деятельностью, — это низкий уровень личной ответственности, в том числе и перед обществом.

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сообщила «ФВ», что считает новеллу своевременной, учитывая последствия, к которым приводит рост мигрантского движения.

«В фармацевтической отрасли гастарбайтеров, которые, как на стройке, не знают русского языка и трудятся за копейки, никогда не было. Все наши специалисты имеют высшее или среднее специальное образование и опыт работы. Кроме того, фармацевты и провизоры регулярно подтверждают свою квалификацию. Все эти данные сотрудников аптечные сети, согласно законодательству, вносят в федеральный реестр, регулятор их проверяет и контролирует», — поделилась Виктория Преснякова.

В прошлом году в Госдуме уже предлагали ввести полный запрет на привлечение иностранных работников к наиболее чувствительным социальным сферам, в том числе — к розничной торговле лекарственными средствами. В марте 2024 года Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками решил рекомендовать Госдуме отклонить проект.

В сентябре 2023 года правительство утвердило квоты на 2024 год по доле иностранных сотрудников в российских компаниях. Для аптек она также, как и раньше, установлена в 0%. Ранее Ассоциация независимых аптек просила правительство разрешить аптекам брать на работу иностранных граждан.

Сейчас иностранцев запрещено нанимать на работу в аптеки: запрет впервые был принят в конце 2013 года и с тех пор неоднократно продлялся.