Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В Госдуме предложили...

В Госдуме предложили полностью запретить работать иностранцам в аптеках

06.10.2023
17:50
Артем Косенок
Ряд депутатов Госдумы предложили ввести полный запрет на привлечение иностранных работников к наиболее чувствительным социальным сферам. Речь в том числе идет о розничной торговле лекарственными средствами.
Фото: ArtPhoto_studio/ru.freepik.com

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий иностранным работникам работать в аптеках. Соответствующий документ размещен в нижней палате парламента.

Авторами инициативы выступили руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, депутаты Олег Нилов, Андрей Кузнецов, Михаил Делягин, Николай Новичков, Яна Лантратова, Александр Аксененко. Документ в случае принятия вступит в силу со дня своего официального опубликования.

По мнению депутатов, существующее правовое регулирование рынка труда иностранных работников нуждается в совершенствовании. Документом предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников в 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

Кроме того, законопроект предлагает установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам, в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы. В частности, документ устанавливает недопустимость привлечения мигрантов к сфере розничной торговли лекарственными средствами, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг (в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения), начального и среднего образования, а также в пассажирских перевозках, в том числе такси и некоторых сферах торговли. 

По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам России.

В конце сентября правительство утвердило квоты на 2024 год по доле иностранных работников в российских компаниях. Для аптек она также, как и раньше, установлена в 0%. Ранее Ассоциация независимых аптек просила правительство разрешить аптекам брать на работу иностранных граждан.

Сейчас иностранцев запрещено нанимать в аптеки. Такой запрет впервые был принят в конце 2013 года и с тех пор неоднократно продлялся.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.